Crema de berenjena: receta casera fácil al horno con ajo, comino y limón

La crema de berenjena es un manjar muy sencillo de hacer. Para untar en tostadas, galletas, servir como aperitivo y comer cuando apetece algo salado y ligero. Resulta tan deliciosa, que en casa gustará a grandes y pequeños; se trata, además, de una buena forma de que los niños coman verdura. Con esta receta se aprovechan todos los beneficios que la berenjena brinda a la salud. Es una hortaliza perfecta para incorporar a la dieta si se desea bajar de peso y eliminar grasa abdominal.

Gracias a los flavonoides, potasio, vitamina B y C de la berenjena, el corazón se mantiene protegido de enfermedades crónicas. También la berenjena es fuente de ácido clorogénico, que limpia las arterias de colesterol malo. Su alto contenido de agua y fibra ayudan a calmar el apetito, aportando pocas calorías. Estos dos componentes cumplen una función desintoxicante y diurética.

Ingredientes de la crema de berenjena

3 berenjenas

3 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimentón dulce

Zumo de limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Sal gruesa c/n

Cómo hacer crema de berenjena paso a paso

Precalentar el horno a 180º durante 15 minutos. Lavar y pelar las berenjenas. Cortarlas a lo largo, colocar en un plato y espolvorear con sal gruesa. Dejar reposar durante 15 minutos para que suden y eliminen el sabor amargo. Escurrir y enjuagar bajo el grifo. Ir colocando las berenjenas en una placa engrasada y hornear hasta que estén tiernas, durante 30 minutos aproximadamente. Retirar y dejar enfriar. Pelar los ajos, colocar en la licuadora junto con las berenjenas asadas, el comino, zumo de ½ limón, dos cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Triturar hasta que se forme una crema homogénea. Verter en un recipiente, tapar y llevar a la nevera hasta el momento de servir. Para presentar en la mesa espolvorear la crema de berenjenas con el pimentón y un rociar con un hilo de aceite.

La crema de berenjena tiene algo especial. El secreto está en cocinar bien la berenjena. Corta dos berenjenas grandes por la mitad, realiza unos cortes superficiales en la pulpa y añade una pizca de sal si lo deseas. Mientras el horno alcanza los 200 °C, las berenjenas reposarán unos minutos.

La textura final depende de cada cocina. Hay quien la prefiere muy fina y cremosa. Otros dejan pequeños trozos para que conserve algo más de carácter. Ambas opciones funcionan perfectamente.

Propiedades de la crema de berenjena: por qué es tan saludable

La berenjena es una verdura con mucho contenido en agua y fibra. Es una combinación interesante para quienes buscan platos saciantes sin resultar pesados. También aporta grasas saludables.

Diferencia entre crema de berenjena y baba ganoush

Aunque tienen bastante parecido, no son exactamente la misma receta. La crema de berenjena admite muchas versiones y suele elaborarse con ingredientes básicos.

El baba ganoush, tradicional en varios países de Oriente Medio, incorpora normalmente tahini o pasta de sésamo.

Con qué tomar la crema de berenjena

Es un plato muy versátil. Funciona muy bien como acompañamiento. Una cucharada sobre unas verduras asadas, un pescado o una pechuga de pollo puede transformar un plato sencillo en algo mucho más apetecible.

Variantes de la crema de berenjena

No existe una única forma de prepararla. Algunas recetas incorporan yogur natural para aportar frescura. Otras añaden pimentón ahumado, cilantro, perejil o un toque picante.

Si te gustan los sabores más profundos, añadir tahini es una opción interesante que acerca la receta al baba ganoush tradicional.

Preguntas frecuentes sobre la crema de berenjena

¿Se puede hacer crema de berenjena sin horno?

Puedes cambiar la receta por verduras al vapor, a la plancha o en freidora de aire.

¿Cuánto dura la crema de berenjena en la nevera?

Guardada en un recipiente hermético, y se conservará en la nevera durante tres o cuatro días.

¿Se puede congelar la crema de berenjena?

La puedes congelar y remover un poco al descongelar.

¿Por qué hay que salar las berenjenas antes de hornearlas?

Se hace para paliar un poco el toque amargo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de horneado: 35-40 minutos

Tiempo total: 50-55 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aproximada por receta completa):

Calorías totales: 380-450 kcal

Proteínas: 6-8 g

Grasas: 28-32 g

Hidratos de carbono: 25-30 g

Fibra: 12-15 g

Información nutricional (aproximada por porción):

Calorías: 95-115 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / Oriente Medio

Tipo de comida: Entrante, aperitivo, dip para untar o acompañamiento vegetal