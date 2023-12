Receta casera de batido de caqui y plátano

Esta receta de batido de caqui y plátano es una opción deliciosa, muy fácil de preparar y que, como ventaja adicional, nos proporciona numerosos beneficios a nivel nutricional. ¿Lo mejor? Es una opción que no requiere de gran cantidad de ingredientes y gracias a lo sencillo de su preparación, no necesitas ser un experto para obtener un gran resultado. Por otro lado, la combinación de sabores y texturas es una auténtica delicia, incluso para los paladares más exigentes.

Como comentamos anteriormente, este batido no solo es delicioso, sino también altamente nutritivo, ya que ambos ingredientes son ricos en nutrientes esenciales para el óptimo funcionamiento del organismo. Por un lado, los plátanos son una excelente fuente de potasio, vital para el bien funcionamiento del corazón y la regulación de la presión arterial. Además, también son ricos en vitamina C, vitamina B6, fibra y antioxidantes, por lo que su consumo fortalece la salud digestiva y el sistema inmune. Por otro lado, los caquis aportan una dosis significativa de fibra, vitamina A, vitamina C y manganeso, y todos estos nutrientes son conocidos por sus propiedades antioxidantes.

Ingredientes:

2 caquis maduros

2 plátanos maduros

1 taza de yogur natural

1 taza de leche de tu preferencia

1 cucharada de miel (opcional)

Hielo

Cómo preparar este batido de caqui y plátano:

Pela y corta los caquis maduros en trozos. Pela y corta en rodajas los dos plátanos Con estos dos ingredientes listos, proceder a colocar los trozos de caqui y las rodajas de plátano en la licuadora. A continuación, añade el yogur y la leche a la licuadora. En este punto, puedes seleccionar también yogur griego, así como la leche de tu preferencia, es decir, leche de vaca, de almendra, desnatada, etc. Si deseas un toque de dulzura adicional, agrega la miel según tu preferencia. Es recomendable agregar poca cantidad, probar y ajustar, en caso de que sea necesario. Añade hielo al gusto para obtener una textura más fresca y cremosa. Bate bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Licúa hasta obtener la textura que desees, hay quienes prefieren un batido más líquido y otros con trocitos de la fruta. Una vez obtenida la textura deseada, vierte el batido en vasos y disfruta de este nutritivo y delicioso batido de caqui y plátano.

Este batido no solo es una deliciosa manera de disfrutar de la combinación de sabores dulces y refrescantes, sino que, también, proporciona muchos beneficios gracias a las propiedades de estas dos increíbles frutas. Además, es sumamente fácil de hacer, ¿te animas a preparar este rico batido?