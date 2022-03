Pote de nabos, receta casera

El pote de nabos es un plato perteneciente a la gastronomía asturiana que se consume sobre todo a principios de invierno, en el que el sabor dulzón del nabo se ve atemperado por el de las partes de cerdo que le acompañan. Para algunos conocedores, el pote de nabos es un plato “precolombino”, no porque el nabo sea de América, que no lo es, sino precisamente por no llevar patatas, como otros tantos platos tradicionales españoles. En definitiva, se trata de un contundente guiso de verduras con carne de cerdo, muy recomendado para los días fríos por su contenido calórico.

Es un plato especialmente asociado a la fiesta de los Nabos en Sotrondio, el 11 de noviembre (San Martín), pero también a otras dos comunidades asturianas: Proaza y la Foz de Morcín. Aunque no se sabe con certeza cómo se originó la fiesta que celebra a esta humilde hortaliza, que jugó un papel fundamental en la alimentación europea hasta la llegada de la patata, se cree que se inició en tiempos del rey Aurelio de Asturias (740-774), durante su breve reinado y en el que gobernó desde el concejo hoy conocido como San Martín del Rey Aurelio.

Ingredientes: