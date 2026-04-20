Postres españoles tradicionales: dulces caseros fáciles de la repostería española
La repostería española tiene algo muy reconocible. No necesita adornos raros ni técnicas complicadas para funcionar. Son recetas de toda la vida, de las que huelen a cocina familiar y a sobremesa larga. Y lo mejor es que muchas son bastante fáciles de preparar en casa.
Si te apetece probar dulces caseros de verdad, aquí tienes cinco postres españoles tradicionales que siguen siendo un acierto en 2026.
Arroz con leche (un clásico que nunca falla)
Pocos postres son tan reconocibles como este. Cremoso, suave y con ese toque de canela que lo hace inconfundible.
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 250 kcal por ración
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Postre
Lo elaboramos con ingredientes sencillos, leche infusionada con rama de canela y corteza de limón y naranja, más arroz y azúcar. No tiene más misterio. Bueno, sí: no dejar que se pegue.
Torrijas (el dulce de Semana Santa)
Las torrijas son puro sabor a tradición. Pan empapado en leche, pasado por huevo y frito. Luego, azúcar, canela… o miel.
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 6
Información nutricional: 300 kcal por unidad
Tipo de cocina: Española
Tipo de comida: Postre / merienda
Son rápidas de hacer y muy resultonas. De hecho, es una forma perfecta de aprovechar pan del día anterior. Un truco sencillo que sigue funcionando.
Flan casero (simple, pero perfecto)
El flan es de esos postres que parecen básicos… pero cuando están bien hechos, marcan la diferencia.
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 5
Información nutricional: 220 kcal por ración
Tipo de cocina: Española casera
Tipo de comida: Postre
Solo lleva huevos, leche y azúcar. Y caramelo, claro. Se hace al baño maría, despacio. El resultado es una textura suave, casi temblorosa. Si te gusta el sabor clásico, este no falla.
Churros con chocolate (para cualquier momento)
No hace falta que sea invierno para disfrutar unos churros. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y acompañados de un buen chocolate caliente.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 350 kcal por ración
Tipo de cocina: Española
Tipo de comida: Desayuno / merienda / postre
La masa es sencilla: agua, harina y sal. Se fríen en aceite bien caliente y listo. El chocolate espeso es el complemento perfecto.
Natillas (cremosas y muy caseras)
Las natillas tienen ese punto nostálgico. Seguro que te recuerdan a la infancia o a la cocina de alguien cercano.
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 200 kcal por ración
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Postre
Se hacen con leche, yemas, azúcar y maicena. Luego se aromatizan con canela y limón. Y sí, la galleta María encima es casi obligatoria.
Lo interesante de estos postres no es solo lo fáciles que son. Es que siguen funcionando igual de bien que hace años. No necesitan reinventarse.
Y al final, eso es lo que importa. Que estén buenos y que apetezca repetir.