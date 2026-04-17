Postres colombianos típicos: dulces tradicionales fáciles de Colombia

Los postres colombianos tienen algo muy especial. Son intensos, dulces y con ese toque casero que se nota desde el primer bocado. Aquí no hay miedo al azúcar ni a las mezclas contundentes. Al contrario, se celebran.

Si te apetece descubrir sabores distintos, pero sin meterte en recetas complicadas, estos dulces tradicionales de Colombia son una muy buena puerta de entrada. Muchos se hacen con pocos ingredientes y técnicas bastante sencillas.

Arroz con leche colombiano

El arroz con leche en Colombia tiene su propio estilo. Es más cremoso y suele llevar ingredientes como leche condensada o incluso coco, dependiendo de la región.

Es de esos postres que huelen a casa.

Cómo prepararlo:

Cocina arroz en agua con canela hasta que esté tierno. Añade leche, azúcar y leche condensada. Cocina a fuego lento removiendo hasta que espese. Ajusta la textura a tu gusto.

Puedes servirlo frío o templado, con un poco de canela por encima.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 6

Información nutricional: 220 kcal por ración

Tipo de cocina: Colombiana

Tipo de comida: Postre

Natilla colombiana

Esta natilla tiene una textura firme, similar a un flan denso, y un sabor suave con notas de canela y panela.

Suele acompañarse con buñuelos, aunque por sí sola ya funciona perfectamente.

Preparación básica:

Las cocadas son muy populares en zonas costeras. Se hacen con coco rallado, azúcar y, en algunos casos, leche o panela.

Tienen una textura entre crujiente y jugosa, dependiendo de la receta.