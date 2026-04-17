Postres colombianos típicos: dulces tradicionales fáciles de Colombia
Postres colombianos típicos, descubre dulces tradicionales fáciles y sabores auténticos de Colombia.
Chicha colombiana
Arroz atollado de Colombia
Bandeja paisa colombiana
Los postres colombianos tienen algo muy especial. Son intensos, dulces y con ese toque casero que se nota desde el primer bocado. Aquí no hay miedo al azúcar ni a las mezclas contundentes. Al contrario, se celebran.
Si te apetece descubrir sabores distintos, pero sin meterte en recetas complicadas, estos dulces tradicionales de Colombia son una muy buena puerta de entrada. Muchos se hacen con pocos ingredientes y técnicas bastante sencillas.
Arroz con leche colombiano
El arroz con leche en Colombia tiene su propio estilo. Es más cremoso y suele llevar ingredientes como leche condensada o incluso coco, dependiendo de la región.
Es de esos postres que huelen a casa.
Cómo prepararlo:
Cocina arroz en agua con canela hasta que esté tierno. Añade leche, azúcar y leche condensada. Cocina a fuego lento removiendo hasta que espese. Ajusta la textura a tu gusto.
Puedes servirlo frío o templado, con un poco de canela por encima.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 6
Información nutricional: 220 kcal por ración
Tipo de cocina: Colombiana
Tipo de comida: Postre
Natilla colombiana
Esta natilla tiene una textura firme, similar a un flan denso, y un sabor suave con notas de canela y panela.
Suele acompañarse con buñuelos, aunque por sí sola ya funciona perfectamente.
Preparación básica:
Cómo prepararlas:
- Mezcla coco rallado con azúcar y leche. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla espese. Forma pequeñas porciones y deja enfriar.
- Algunas versiones se hornean ligeramente, pero también puedes dejarlas tal cual.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 8
Información nutricional: 200 kcal por unidad
Tipo de cocina: Colombiana
Tipo de comida: Dulce
Si quieres empezar por algo fácil, las obleas o el arroz con leche son una buena opción. El arequipe también merece la pena, aunque requiere algo más de tiempo.
Y a partir de ahí, puedes seguir probando. Porque una cosa está clara: cuando te acostumbras a estos sabores, cuesta parar.