Pollo a la cerveza en olla: receta fácil, jugosa y con una salsa irresistible

Preparar un buen guiso en casa no exige pasar horas vigilando los fogones ni contar con ingredientes exóticos difíciles de encontrar. El secreto de un plato reconfortante suele residir en el respeto por los tiempos de chup-chup y en una combinación inteligente de ingredientes cotidianos. Entre los clásicos de toda la vida, pocos triunfan tanto en la mesa como el pollo cocinado a fuego lento con cebolla, ajo y un buen chorro de cebada fermentada. Si te gusta inspirarte en los grandes maestros de la televisión antes de meterte en faena, seguro que disfrutas comparando este método con la clásica y aplaudida versión del pollo a la cerveza de Arguiñano, donde el producto fresco manda sobre cualquier artificio.

Ingredientes para hacer pollo a la cerveza en olla

1 pollo troceado de unos 1,5 kg (mejor si son muslos y jamoncitos)

3 cebollas medianas cortadas en juliana fina

4 dientes de ajo enteros con un golpe seco

1 lata o botellín de cerveza rubia (unos 330 ml)

Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra

2 zanahorias en rodajas no muy gruesas (opcional, pero aportan dulzor)

Una ramita de tomillo fresco y una hoja de laurel

Sal, pimienta negra recién molida y una pizca de pimentón dulce

Cómo hacer pollo a la cerveza en olla paso a paso

Salpimentar los trozos de pollo generosamente por todos lados y dorarlos en la olla con el fondo de aceite de oliva hasta que adquieran un color tostado uniforme. Retirarlos y reservar en un plato hondo. En ese mismo aceite impregnado de sabor, sofreír la cebolla junto con los ajos y las zanahorias a fuego medio bajo hasta que la verdura quede totalmente melosa y transparente. Devolver el pollo a la olla, incorporar el pimentón dulce con rapidez para que no se queme y verter el contenido de la cerveza, dejando que hierva a borbotones unos minutos para evaporar el alcohol. Añadir el laurel, el tomillo, tapar la cazuela y bajar el fuego al mínimo, permitiendo que todo el conjunto cueza despacio durante el tiempo necesario para que la carne gane una ternura absoluta. Poner a punto de sal final.

Cuánto tiempo necesita el pollo a la cerveza en olla

Calcular el reloj de cocina depende del tipo de recipiente que utilices para el guiso. Si optas por una cazuela tradicional de hierro o acero, el proceso de chup-chup a fuego lento se demorará entre 40 – 50 minutos, tiempo óptimo para que el líquido reduzca y la salsa adquiera cuerpo por sí sola gracias a la cebolla pochada.

Si vas con prisa y prefieres acelerar el proceso recurriendo al menaje a presión, puedes consultar una receta de pollo a la cerveza fácil adaptada para reducir los minutos al fuego. Por el contrario, si te apasionan las carnes ultratiernas que se deshacen en la boca y quieres probar variaciones con otras carnes de ave en formato rápido, la técnica de este pollo a la húngara en olla exprés te dará pistas muy útiles sobre tiempos en presión.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error al cocinar con cerveza es utilizar una variedad excesivamente amarga que arruine el fondo del guiso; una lager suave o una pilsen equilibrada funcionan siempre mejor. Para conseguir una salsa brillante y densa sin necesidad de recurrir a harinas o maicenas, prueba a retirar la carne a mitad de cocción y triturar la mitad de la cebolla pochada junto con el caldo antes de volver a juntarlo todo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de trabajo previo y 45 minutos de cocción a fuego lento

Porciones: 4 comensales generosos

Información nutricional: Alrededor de 2.650 calorías totales en todo el guiso (unas 660 calorías por ración, dependiendo de si se consumen los contramuslos con piel y el volumen de aceite empleado)

Tipo de cocina: Casera tradicional mediterránea de puchero

Tipo de comida: Plato principal de almuerzo o cena reconfortante