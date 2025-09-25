Patatas con bacalao de Arguiñano: receta casera de cuchara

Si hay un plato que huele a tradición y a cocina de toda la vida, ese son las patatas con bacalao. Es un guiso humilde, sencillo y muy reconfortante, de esos que apetecen en cuanto se empieza a sentir el frío. Karlos Arguiñano lo prepara como nadie, demostrando que lo casero puede ser sabroso y fácil a la vez. Aquí tienes una versión inspirada en su estilo, para que puedas hacerlo en tu propia cocina sin complicaciones.

Ingredientes para 4 personas

600 g de patatas

300 g de bacalao desalado (en migas o trozos)

1 cebolla grande

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

2 tomates maduros (o 200 g de tomate triturado)

1 hoja de laurel

1 pimiento choricero (o una cucharada de su carne)

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 litro de caldo de pescado o agua

Sal y pimienta al gusto

Unas hojas de perejil fresco

Paso a paso

El bacalao. Si lo compras salado, toca desalarlo. Basta con dejarlo en agua 24-48 horas y cambiar el agua varias veces. Si lo compras ya desalado, mejor aún: te ahorras el trabajo. El sofrito. En una cazuela amplia, echa el aceite y sofríe la cebolla, el pimiento verde y los ajos, todo bien picado. Cuando empiece a dorarse, añade el tomate y deja que se cocine hasta quedar espeso. El toque especial. Incorpora la carne del pimiento choricero. Le da un sabor profundo y muy característico que marca la diferencia. Las patatas. Pela y corta las patatas “cascándolas”, es decir, rompiendo el final de cada corte con el cuchillo. Así soltarán almidón y el caldo espesará de manera natural. El caldo. Añade las patatas al sofrito y cúbrelas con el caldo o agua. Pon también la hoja de laurel. Deja cocer unos 20 minutos a fuego medio, hasta que las patatas estén tiernas. El bacalao. Incorpora los trozos de bacalao y cocina apenas 5 minutos. El pescado se hace enseguida, así que no lo dejes más tiempo. Rectifica el punto final de sal. Reposar y servir. Deja reposar el guiso unos minutos y sírvelo bien caliente, con un poco de perejil fresco picado por encima.

Trucos caseros

“Cascar” las patatas no es un capricho: es lo que hace que el caldo quede meloso sin añadir nada más.

Si quieres un guiso más suave , puedes usar bacalao fresco, aunque el desalado aporta un sabor más intenso.

, puedes usar bacalao fresco, aunque el desalado aporta un sabor más intenso. Este plato, como muchos guisos, está incluso mejor al día siguiente.

Si te sobra bacalao, puedes hacer unos ricos buñuelos.

Calorías del plato

Hacemos un cálculo rápido de las calorías totales de la receta:

600 g de patatas: 510 kcal

300 g de bacalao desalado: 240 kcal

1 cebolla grande (200 g): 80 kcal

1 pimiento verde (120 g): 30 kcal

2 ajos: 10 kcal

2 tomates maduros (200 g): 35 kcal

50 ml de aceite de oliva: 450 kcal

En total, unas 1.355 kcal para las cuatro raciones. Cada plato ronda las 340 kcal, un aporte muy equilibrado teniendo en cuenta lo nutritivo y saciante que resulta.

Conclusión

Las patatas con bacalao de Arguiñano son el ejemplo perfecto de cocina de cuchara: sencilla, sabrosa y hecha con cariño. Con ingredientes modestos se consigue un plato redondo, lleno de sabor y con todo lo necesario para alimentar bien a la familia. El bacalao queda bien hasta en hamburguesas.

El bacalao aporta proteínas de calidad, las patatas dan energía y el sofrito de verduras convierte el guiso en una comida completa. Y lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas, solo un poco de tiempo y ganas de disfrutar del proceso.