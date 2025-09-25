Recetas de cuchara

Patatas con bacalao de Arguiñano: receta casera de cuchara

Guiso de patatas
Patatas con bacalao.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Cocina patatas con bacalao al estilo de Arguiñano, una receta casera de cuchara fácil y llena de sabor.

Tortilla de espinacas y bacalao

Revuelto de bacalao a la portuguesa

Receta de bacalao con tomate

Si hay un plato que huele a tradición y a cocina de toda la vida, ese son las patatas con bacalao. Es un guiso humilde, sencillo y muy reconfortante, de esos que apetecen en cuanto se empieza a sentir el frío. Karlos Arguiñano lo prepara como nadie, demostrando que lo casero puede ser sabroso y fácil a la vez. Aquí tienes una versión inspirada en su estilo, para que puedas hacerlo en tu propia cocina sin complicaciones.

Ingredientes para 4 personas

  • 600 g de patatas
  • 300 g de bacalao desalado (en migas o trozos)
  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros (o 200 g de tomate triturado)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 pimiento choricero (o una cucharada de su carne)
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 litro de caldo de pescado o agua
  • Sal y pimienta al gusto
  • Unas hojas de perejil frescoGuiso de patatas

    • Paso a paso

    1. El bacalao. Si lo compras salado, toca desalarlo. Basta con dejarlo en agua 24-48 horas y cambiar el agua varias veces. Si lo compras ya desalado, mejor aún: te ahorras el trabajo.
    2. El sofrito. En una cazuela amplia, echa el aceite y sofríe la cebolla, el pimiento verde y los ajos, todo bien picado. Cuando empiece a dorarse, añade el tomate y deja que se cocine hasta quedar espeso.
    3. El toque especial. Incorpora la carne del pimiento choricero. Le da un sabor profundo y muy característico que marca la diferencia.
    4. Las patatas. Pela y corta las patatas “cascándolas”, es decir, rompiendo el final de cada corte con el cuchillo. Así soltarán almidón y el caldo espesará de manera natural.
    5. El caldo. Añade las patatas al sofrito y cúbrelas con el caldo o agua. Pon también la hoja de laurel. Deja cocer unos 20 minutos a fuego medio, hasta que las patatas estén tiernas.
    6. El bacalao. Incorpora los trozos de bacalao y cocina apenas 5 minutos. El pescado se hace enseguida, así que no lo dejes más tiempo.
    7. Rectifica el punto final de sal.
    8. Reposar y servir. Deja reposar el guiso unos minutos y sírvelo bien caliente, con un poco de perejil fresco picado por encima.

    Trucos caseros

    • “Cascar” las patatas no es un capricho: es lo que hace que el caldo quede meloso sin añadir nada más.
    • Si quieres un guiso más suave, puedes usar bacalao fresco, aunque el desalado aporta un sabor más intenso.
    • Este plato, como muchos guisos, está incluso mejor al día siguiente.
    • Si te sobra bacalao, puedes hacer unos ricos buñuelos.

    Calorías del plato

    Hacemos un cálculo rápido de las calorías totales de la receta:

    600 g de patatas: 510 kcal

    300 g de bacalao desalado: 240 kcal

    1 cebolla grande (200 g): 80 kcal

    1 pimiento verde (120 g): 30 kcal

    2 ajos: 10 kcal

    2 tomates maduros (200 g): 35 kcal

    50 ml de aceite de oliva: 450 kcal

    En total, unas 1.355 kcal para las cuatro raciones. Cada plato ronda las 340 kcal, un aporte muy equilibrado teniendo en cuenta lo nutritivo y saciante que resulta.

    Conclusión

    Las patatas con bacalao de Arguiñano son el ejemplo perfecto de cocina de cuchara: sencilla, sabrosa y hecha con cariño. Con ingredientes modestos se consigue un plato redondo, lleno de sabor y con todo lo necesario para alimentar bien a la familia. El bacalao queda bien hasta en hamburguesas.

    El bacalao aporta proteínas de calidad, las patatas dan energía y el sofrito de verduras convierte el guiso en una comida completa. Y lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas, solo un poco de tiempo y ganas de disfrutar del proceso.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas