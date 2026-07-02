Lentejas con arroz: receta fácil, saludable y completa paso a paso
Aprende cómo hacer lentejas con arroz con esta receta tradicional. Descubre los tiempos de cocción, trucos para que queden perfectas y sus beneficios nutricionales.
Lentejas estofadas en olla expréss
Lentejas con verduras de la abuela
Lentejas con chorizo y patatas
Lentejas con arroz, o lentejas viudas con arroz. Se llaman así porque están solas sin chorizo, jamón ni ningún otro ingrediente cárnico. Son un plato completo al combinar legumbres y cereales ideal para dietas veganas, vegetarianas. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos garbanzos con curry, hoy lentejas con arroz. Por sus nutrientes, proteínas y minerales, la receta de lentejas con arroz forma una proteína completa, son una receta económica y una de las mejores opciones para una alimentación saludable. ¿Sabes cómo hacer lentejas con arroz?
Las lentejas son uno de los alimentos más antiguos de la historia de la humanidad. Se consumían ya en en el Antiguo Egipto hace 2700 años, donde las lentejas eran muy apreciadas. Su buena tolerancia para crecer en terrenos áridos y temperaturas extremas hacían a las lentejas una fuente de alimentos fundamental para la población.
El secreto está en cocinar sin prisas. Un sofrito bien hecho, unas lentejas de calidad y el arroz añadido en el momento adecuado bastan para conseguir un guiso con cuerpo y un caldo lleno de sabor.
¿Por qué combinar lentejas con arroz?
Se ha contrastado la importancia desde el punto de vista de nutrientes, de combinar lentejas con arroz. Es un plato saciante y una opción ideal para que vegetarianos y veganos la incluyan en su dieta.
Beneficios de las lentejas con arroz
La lenteja es de entre todas las legumbres la más sufrida, se adapta a todo y necesita muy poca agua. Las lentejas aportan 116 calorías por ración de 100 gramos, 9 gramos de proteínas y 8 de fibra. Tienen vitamina A, vitamina C, vitamina B6 hierro y potasio.
Comer lentejas con vegetales por ejemplo es recomendable para bajar de peso, ya que al tener proteínas y aportar tanta fibra contribuyen a la sensación de saciedad. Los alimentos ricos en fibra ayudan a reducir el colesterol en sangre y regulan el tránsito intestinal. A destacar también su contenido en minerales, como el conocido hierro que nos aporta.
Ingredientes para hacer lentejas con arroz
Cómo hacer lentejas con arroz paso a paso
Aunque hay lentejas como las pardinas que no necesitan remojo, al remojarlas ayudamos a que se cocinen antes. Las lentejas que hemos puesto a remojo las hacemos en la olla exprés en dos fases. Necesitan unos 20 minutos de cocción en la olla mientras que el arroz necesita menos, unos 6 minutos en la olla exprés. Si usamos lentejas de bote, bastará el tiempo del arroz para que se unan los dos ingredientes.
Si los ponemos juntos irremediablemente el arroz nos quedará blando (salvo que uses lentejas previamente cocidas en cuyo caso el tiempo de cocción se acorta). Si usas lentejas cocidas programa el mismo tiempo que para el arroz. Sin embargo si usas lentejas secas puestas a remojo el procedimiento es el siguiente:
Picamos la cebolla, los ajos, las zanahorias, el pimiento y el perejil. Los rehogamos con aceite de oliva en la olla exprés.
Añadimos las lentejas, la hoja de laurel, el clavo de olor y las patatas además de 800 ml de agua y la media pastilla de caldo de verduras. Programar la olla exprés 6 minutos, un vez pasen 6 minutos dejamos que repose hasta que nos permita ya girar el botón y abrir la olla sin problemas.
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Esto te llevará 10 o 15 minutos, tiempo en que las lentejas siguen cocinándose porque en el interior de la olla hay una alta temperatura.
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A continuación añadimos el arroz. Cerramos la olla de nuevo y programamos 3 minutos. Transcurrido el tiempo apagar el fuego, el guiso seguirá cocinándose hasta que se pueda abrir la olla, así que el arroz no nos quederá duro.
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Rectificar el punto de sal. Dejar reposar, y servir.
Cómo hacer lentejas con arroz en olla tradicional
La olla de toda la vida sigue siendo una técnica ideal para esta receta. Primero se cocinan lentamente la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que empiezan a caramelizarse ligeramente. Después llega el tomate, que necesita unos minutos para perder parte de su acidez antes de incorporar las lentejas.
Con el caldo ya añadido, el guiso solo pide tiempo. Mientras las lentejas se cocinan a fuego suave van soltando almidón y el caldo adquiere una textura cada vez más agradable. Cuando prácticamente están tiernas se incorpora el arroz. Es un detalle sencillo, pero determina buena parte del resultado final. Si entra demasiado pronto, terminará demasiado blando.
Un pequeño reposo antes de servir ayuda a que todo se asiente y el plato gane todavía más equilibrio.
Trucos para que las lentejas queden enteras y el arroz en su punto
Las lentejas pardinas suelen funcionar especialmente bien porque soportan la cocción sin romperse con facilidad. Aun así, conviene evitar remover continuamente la cazuela. En muchos casos basta con moverla ligeramente sujetándola por las asas.
El arroz también necesita cierta atención. Lo ideal es apagar el fuego cuando aún conserva un punto firme, ya que seguirá absorbiendo parte del caldo durante el reposo. Ese pequeño margen evita que termine demasiado pasado al llegar a la mesa.
Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es controlar la intensidad del fuego. Una cocción tranquila ofrece mejores resultados que intentar acelerar el proceso.
Variantes de la receta
Lentejas con arroz y verduras
Es probablemente la alternativa más habitual. Zanahoria, calabacín, puerro o espinacas aportan más sabor y convierten el plato en una opción todavía más completa.
Lentejas con arroz y curry
Un poco de curry cambia completamente el perfil aromático del guiso. No hace falta utilizar mucha cantidad; con una cucharadita suele ser suficiente para aportar un matiz diferente sin ocultar el sabor de las lentejas.
Lentejas con arroz y setas
Cuando es temporada de setas, merece la pena incorporarlas. Champiñones, boletus o níscalos combinan muy bien con el caldo y añaden un toque más intenso que resulta especialmente agradable en los meses fríos.
Lentejas con arroz picantes
Para quienes disfrutan de un punto de picante, basta con añadir una guindilla seca o un poco de pimentón picante. Lo recomendable es hacerlo con moderación para mantener el equilibrio del plato.
Cómo conservar y congelar las lentejas con arroz
Si sobran, algo bastante habitual cuando se cocina este tipo de guisos, pueden guardarse perfectamente en el frigorífico dentro de un recipiente hermético. Aguantan varios días y muchas personas incluso prefieren comerlas al día siguiente porque el sabor suele estar más asentado.
También admiten congelación. En ese caso conviene dejar el arroz ligeramente al dente para que conserve mejor la textura después de descongelarlo y calentarlo de nuevo.
Errores frecuentes al preparar lentejas con arroz
Uno de los errores más habituales consiste en quedarse corto de caldo. Hay que recordar que el arroz continúa absorbiendo líquido incluso cuando el fuego ya está apagado.
También es frecuente cocinar las lentejas demasiado deprisa. Un hervor fuerte puede romperlas y hacer que el caldo pierda parte de su textura. Otro fallo bastante común es rectificar la sal demasiado pronto, antes de que el líquido haya reducido y concentrado los sabores.
Preguntas frecuentes sobre las lentejas con arroz
¿Hay que poner las lentejas en remojo?
Depende de la variedad. Las pardinas normalmente pueden cocinarse directamente, mientras que otras variedades agradecen unas horas de remojo.
¿Cuándo se añade el arroz?
Cuando las lentejas están prácticamente cocidas. Así ambos ingredientes terminan la cocción al mismo tiempo.
¿Qué tipo de lentejas son mejores?
Las pardinas suelen ofrecer el mejor resultado porque mantienen bien su forma y no requieren tiempos de cocción demasiado largos.
¿Cuánto tiempo tardan en cocinarse?
En una olla tradicional suelen necesitar entre 40 y 50 minutos, aunque puede variar según la variedad utilizada.
¿Se pueden hacer con lentejas de bote?
Sí. En ese caso solo hay que incorporarlas al final de la cocción, cuando el arroz esté casi listo.
¿Se pueden hacer sin olla exprés?
Sí. De hecho, la preparación tradicional se realiza en una cazuela convencional, cocinando todos los ingredientes lentamente para obtener un guiso con mucho más sabor.
Tiempo de preparación: 1 hora
Porciones: 4 personas
Información nutricional: Aproximadamente 420 kcal por ración
Tipo de cocina: Cocina tradicional española / Cocina mediterránea
Tipo de comida: Plato principal / Guiso de legumbres