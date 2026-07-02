Lentejas con arroz: receta fácil, saludable y completa paso a paso

Lentejas con arroz, o lentejas viudas con arroz. Se llaman así porque están solas sin chorizo, jamón ni ningún otro ingrediente cárnico. Son un plato completo al combinar legumbres y cereales ideal para dietas veganas, vegetarianas. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos garbanzos con curry, hoy lentejas con arroz. Por sus nutrientes, proteínas y minerales, la receta de lentejas con arroz forma una proteína completa, son una receta económica y una de las mejores opciones para una alimentación saludable. ¿Sabes cómo hacer lentejas con arroz?

Las lentejas son uno de los alimentos más antiguos de la historia de la humanidad. Se consumían ya en en el Antiguo Egipto hace 2700 años, donde las lentejas eran muy apreciadas. Su buena tolerancia para crecer en terrenos áridos y temperaturas extremas hacían a las lentejas una fuente de alimentos fundamental para la población.

El secreto está en cocinar sin prisas. Un sofrito bien hecho, unas lentejas de calidad y el arroz añadido en el momento adecuado bastan para conseguir un guiso con cuerpo y un caldo lleno de sabor.

¿Por qué combinar lentejas con arroz?

Se ha contrastado la importancia desde el punto de vista de nutrientes, de combinar lentejas con arroz. Es un plato saciante y una opción ideal para que vegetarianos y veganos la incluyan en su dieta.

Beneficios de las lentejas con arroz

La lenteja es de entre todas las legumbres la más sufrida, se adapta a todo y necesita muy poca agua. Las lentejas aportan 116 calorías por ración de 100 gramos, 9 gramos de proteínas y 8 de fibra. Tienen vitamina A, vitamina C, vitamina B6 hierro y potasio.

Comer lentejas con vegetales por ejemplo es recomendable para bajar de peso, ya que al tener proteínas y aportar tanta fibra contribuyen a la sensación de saciedad. Los alimentos ricos en fibra ayudan a reducir el colesterol en sangre y regulan el tránsito intestinal. A destacar también su contenido en minerales, como el conocido hierro que nos aporta.

Ingredientes para hacer lentejas con arroz

200 gr. de lentejas previamente puestas a remojo la noche anterior (puede ser lenteja pardina, castellana, etc.)

100 gr de arroz (puede ser arroz integral, arroz blanco, etc.)

1 cebolla

2 zanahorias

2 patatas

1 cabeza de ajos

½ pimiento verde

1 hoja de laurel

Una pizca de comino

Aceite virgen extra

1 clavo de olor

Perejil picado

Agua para la cocción