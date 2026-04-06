Garbanzos con langostinos Thermomix: cómo hacer unos garbanzos fáciles y deliciosos paso a paso

Aprende a hacer garbanzos con langostinos en Thermomix con una receta fácil, sabrosa y paso a paso.

Hay platos que sorprenden desde la primera cucharada. Este es uno de ellos. Los garbanzos con langostinos tienen ese equilibrio curioso entre lo de siempre y algo un poco diferente. Suenan a receta tradicional, pero con un giro.

Y si encima los haces en Thermomix, todo se simplifica bastante. No necesitas ser experto, ni mucho tiempo. Solo ganas de comer bien.

Ingredientes

Para preparar esta receta necesitas:

  • 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien lavados)
  • 200 g de langostinos crudos (pelados)
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate maduro o 100 g de tomate triturado
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 500 ml de caldo de pescado o verduras
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal
  • Pimienta
  • Un poco de perejil (opcional)

    • Preparación paso a paso en Thermomix

    1. En primer lugar, añade la cebolla y los ajos al vaso. Tritura 5 segundos a velocidad 5.
    2. Baja los restos con la espátula, añade el aceite y sofríe 7 minutos a 120 ºC, velocidad 1.
    3. Cuando empiece a oler bien (lo notarás), añade el tomate. Cocina otros 5 minutos.
    4. Incorpora el pimentón. Remueve unos segundos, sin cocinar demasiado para que no se queme.
    5. Añade el caldo, sal y pimienta. Programa 10 minutos a 100 ºC, velocidad 1.
    6. Después, añade los garbanzos y cocina otros 10 minutos.
    7. Y ahora, el toque final: los langostinos.
    8. Los incorporas y programas 3-4 minutos más. No necesitan mucho. Si te pasas, se quedan duros.

    Un plato caliente, con buena pinta… y mejor sabor.

    El punto clave: no pasarse con los langostinos

    Este es el típico detalle que cambia todo.

    • Los langostinos se hacen rápido. Muy rápido. Si los dejas demasiado tiempo, pierden jugosidad.
    • Así que mejor quedarse corto que pasarse.
    • De hecho, puedes incluso apagar la Thermomix y dejarlos que se terminen de hacer con el calor residual.

    Cómo mejorar el sabor sin complicarte

    Si quieres darle un extra, hay pequeños trucos.

    • Por ejemplo, usar caldo de pescado casero. Suma bastante.
    • También puedes añadir una hoja de laurel durante la cocción. O un toque de comino si te gusta ese punto más especiado.
    • Y si te apetece algo más intenso, un poco de guindilla le da vida al plato.Garbanzos

    Otras ideas con garbanzos (por si quieres variar)

    Al final, el garbanzo da mucho juego.

    Cómo servir este plato

    Lo puedes servir tal cual. Ya está completo.

    • Pero si quieres darle un toque más vistoso, añade un poco de perejil fresco picado por encima.
    • También puedes acompañarlo con pan. Porque sí, este es de esos platos que piden mojar.

    Conservación y trucos

    • Si te sobra, aguanta bien en la nevera 2-3 días.
    • De hecho, al día siguiente suele estar incluso mejor. Los sabores se asientan.
    • Al recalentar, añade un poco de caldo o agua si ves que ha espesado demasiado.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10 minutos
    Tiempo de cocinado: 30 minutos
    Porciones: 3-4 raciones

    Información nutricional (aproximada por ración):

    Calorías: 320-380 kcal
    Proteínas: 22 g
    Grasas: 10-12 g
    Hidratos de carbono: 35 g

    Tipo de cocina: Mediterránea
    Tipo de comida: Plato principal

    Una receta fácil que sorprende, no parece complicada. Y no lo es.

    Pero el resultado tiene ese punto especial que hace que quieras repetir.

