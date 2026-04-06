Garbanzos con langostinos Thermomix: cómo hacer unos garbanzos fáciles y deliciosos paso a paso
Aprende a hacer garbanzos con langostinos en Thermomix con una receta fácil, sabrosa y paso a paso.
Hay platos que sorprenden desde la primera cucharada. Este es uno de ellos. Los garbanzos con langostinos tienen ese equilibrio curioso entre lo de siempre y algo un poco diferente. Suenan a receta tradicional, pero con un giro.
Y si encima los haces en Thermomix, todo se simplifica bastante. No necesitas ser experto, ni mucho tiempo. Solo ganas de comer bien.
Ingredientes
Para preparar esta receta necesitas:
Preparación paso a paso en Thermomix
- En primer lugar, añade la cebolla y los ajos al vaso. Tritura 5 segundos a velocidad 5.
- Baja los restos con la espátula, añade el aceite y sofríe 7 minutos a 120 ºC, velocidad 1.
- Cuando empiece a oler bien (lo notarás), añade el tomate. Cocina otros 5 minutos.
- Incorpora el pimentón. Remueve unos segundos, sin cocinar demasiado para que no se queme.
- Añade el caldo, sal y pimienta. Programa 10 minutos a 100 ºC, velocidad 1.
- Después, añade los garbanzos y cocina otros 10 minutos.
- Y ahora, el toque final: los langostinos.
- Los incorporas y programas 3-4 minutos más. No necesitan mucho. Si te pasas, se quedan duros.
Un plato caliente, con buena pinta… y mejor sabor.
El punto clave: no pasarse con los langostinos
Este es el típico detalle que cambia todo.
- Los langostinos se hacen rápido. Muy rápido. Si los dejas demasiado tiempo, pierden jugosidad.
- Así que mejor quedarse corto que pasarse.
- De hecho, puedes incluso apagar la Thermomix y dejarlos que se terminen de hacer con el calor residual.
Cómo mejorar el sabor sin complicarte
Si quieres darle un extra, hay pequeños trucos.
- Por ejemplo, usar caldo de pescado casero. Suma bastante.
- También puedes añadir una hoja de laurel durante la cocción. O un toque de comino si te gusta ese punto más especiado.
- Y si te apetece algo más intenso, un poco de guindilla le da vida al plato.
Al final, el garbanzo da mucho juego.
Cómo servir este plato
Lo puedes servir tal cual. Ya está completo.
- Pero si quieres darle un toque más vistoso, añade un poco de perejil fresco picado por encima.
- También puedes acompañarlo con pan. Porque sí, este es de esos platos que piden mojar.
Conservación y trucos
- Si te sobra, aguanta bien en la nevera 2-3 días.
- De hecho, al día siguiente suele estar incluso mejor. Los sabores se asientan.
- Al recalentar, añade un poco de caldo o agua si ves que ha espesado demasiado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocinado: 30 minutos
Porciones: 3-4 raciones
Información nutricional (aproximada por ración):
Calorías: 320-380 kcal
Proteínas: 22 g
Grasas: 10-12 g
Hidratos de carbono: 35 g
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
Una receta fácil que sorprende, no parece complicada. Y no lo es.
Pero el resultado tiene ese punto especial que hace que quieras repetir.