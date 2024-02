Aunque la elaboración de salsas para complementar carnes de todo tipo se originó en Francia durante el siglo XVI, la inclusión de frutas tropicales en las cocinas de occidente es de reciente fecha. Hasta el siglo pasado, las frutas se utilizaban para elaborar postres o comer en las meriendas. Sin embargo, la tendencia gastronómica actual es mezclar ingredientes dulces y salados para hacer aderezos, siendo de gran utilidad el uso de frutas carnosas. Estas aportan mejor textura y mayor contraste de sabores en la elaboración de guisos, ensaladas y platos de cuchara. Especialmente, el mango es un buen recurso gastronómico, porque puede utilizarse verde, pintón o maduro.

La preparación del filete de pavo con salsa de mango y chile es muy sencilla. Esta receta es una buena alternativa para comer en el almuerzo con puré de patatas o arroz. El filete de pavo se puede cortar con un centímetro de espesor y asar en la plancha por ambos lados.

El consumo de carne de pavo es la mejor opción para bajar de peso. Esto se debe a que es una carne magra con un gran aporte nutricional. Como toda carne contiene vitaminas B6 y B12, así como niacina. El consumo frecuente de este alimento favorece la salud del sistema cardiovascular y la reducción de peso corporal. ¡Lee como elaborar este alimento!

Ingredientes:

1 filete de pavo

1 mango maduro

2 dientes de ajo

1 cebolla

1 chile rojo

Zumo de ½ limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar el filete de pavo con salsa de mango y chile:

Pelar el mango y trocear en dados pequeños. Reservar. Picar la cebolla, el ajo y el chile en brunoise. Saltear en una sartén con aceite de oliva bien caliente, cuidando que no se quemen. Añadir el mango cortado en la sartén y cocinar durante 3 minutos hasta que se integren los sabores de los ingredientes. Colocar el salteado en una licuadora y triturar hasta obtener una salsa espesa y homogénea. Reservar. Salpimentar el filete de pavo y dorar en una sartén con aceite caliente por ambos lados hasta que esté bien cocido. No es interesante pasar de cocción la carne de pavo, entre otras cosas por su poco aporte de grasa. En seguida resultará demasiado seco en el paladar, y no se disfrutará de su sabor. Emplatar el filete y rociar con el zumo y esparcir la salsa de mango encima. Servir en caliente.

Información nutricional: 514 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Este plato se consume como principal complementado con cualquier guarnición. Funciona muy bien como cena nutritiva para controlar el colesterol. No dejes de probar el filete de pavo con salsa de mango y chile en esta primavera. No tardarás más de 30 minutos en hacer esta receta… ¡A cocinar!