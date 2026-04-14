Fideuá Thermomix: receta fácil con todo el sabor tradicional

La fideuá es uno de esos platos que siempre apetecen. Tiene ese punto marinero, sabroso y reconfortante que recuerda mucho al arroz, pero con su propia personalidad. Y sí, también se puede preparar perfectamente con Thermomix sin perder ese sabor de toda la vida.

Lo bueno de esta versión es que simplifica bastante el proceso. No necesitas estar pendiente de la sartén todo el tiempo ni controlar el fuego al milímetro. Aun así, el resultado sigue siendo muy cercano al tradicional. Y eso es lo que buscamos.

Ingredientes para fideuá en Thermomix

No hace falta complicarse demasiado. Con ingredientes básicos y buen caldo, ya tienes medio camino hecho.

250 g de fideos para fideuá

200 g de gambas peladas

150 g de calamar en trozos

1 litro de caldo de pescado

1 tomate maduro (o 150 g triturado)

2 dientes de ajo

50 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

Hebras de azafrán (opcional, pero recomendable)

Sal al gusto

Si quieres darle un extra, puedes añadir mejillones o almejas. Pero con lo básico ya sale muy bien.

Paso a paso: cómo hacer fideuá Thermomix

Aquí es donde la Thermomix facilita bastante las cosas.

En primer lugar, añade el ajo y el aceite al vaso. Programa 5 segundos, velocidad 5 para picarlo todo. Después, sofríe durante 5 minutos, 120º, velocidad 1. Añade el tomate triturado y cocina otros 7 minutos, 120º, velocidad 1. Este paso es clave, porque el sofrito marca el sabor final. Ahora incorpora el calamar en trozos y programa 5 minutos, 120º, giro inverso, velocidad cuchara. Verás cómo empieza a coger aroma. Es el momento del pimentón. Añádelo y mezcla unos segundos (sin temperatura, para que no se queme). Después, vierte el caldo de pescado caliente, el azafrán y una pizca de sal. Programa 10 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. Cuando termine, añade los fideos y cocina 8-10 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. Aquí depende un poco del tipo de fideo, así que conviene vigilar. En los últimos minutos, incorpora las gambas. Se hacen rápido, no necesitan mucho. Y listo. Deja reposar unos minutos antes de servir. Ese pequeño descanso hace que el resultado mejore bastante.

Consejos para que salga perfecta

No todo es seguir pasos. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

El caldo es clave . Si usas uno casero, el resultado sube mucho de nivel. Si es comprado, intenta que sea de buena calidad.

. Si usas uno casero, el resultado sube mucho de nivel. Si es comprado, intenta que sea de buena calidad. Otro punto importante: no te pases con el tiempo de cocción de los fideos . Si se ablandan demasiado, pierden gracia. Mejor quedarse un poco corto y dejar reposar.

. Si se ablandan demasiado, pierden gracia. Mejor quedarse un poco corto y dejar reposar. Y si te gusta ese toque más seco, puedes dejar la fideuá unos minutos más sin remover tras terminar. No será exactamente como en sartén, pero se acerca.

Cómo servir la fideuá Thermomix

Aquí no hay mucha complicación, pero sí algunos clásicos que nunca fallan.

Un poco de limón al lado siempre suma. No hace falta echarlo todo encima, pero tener la opción está bien.

También puedes acompañarla con alioli. Es bastante típico y le va genial, sobre todo si te gusta un sabor más intenso.

Y poco más. No necesita grandes adornos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox.): 480 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea / Española

Tipo de comida: Plato principal