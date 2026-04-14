Recetas de pasta

Fideuá Thermomix: receta fácil con todo el sabor tradicional

Receta de fideuá
Fideuá Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Fideuá en Thermomix fácil y sabrosa, receta tradicional con todo el sabor del mar en pocos pasos.

Receta de fideuá para 4 personas

Fideuá de mariscos

Fideuá de pollo

La fideuá es uno de esos platos que siempre apetecen. Tiene ese punto marinero, sabroso y reconfortante que recuerda mucho al arroz, pero con su propia personalidad. Y sí, también se puede preparar perfectamente con Thermomix sin perder ese sabor de toda la vida.

Lo bueno de esta versión es que simplifica bastante el proceso. No necesitas estar pendiente de la sartén todo el tiempo ni controlar el fuego al milímetro. Aun así, el resultado sigue siendo muy cercano al tradicional. Y eso es lo que buscamos.

Ingredientes para fideuá en Thermomix

No hace falta complicarse demasiado. Con ingredientes básicos y buen caldo, ya tienes medio camino hecho.

  • 250 g de fideos para fideuá
  • 200 g de gambas peladas
  • 150 g de calamar en trozos
  • 1 litro de caldo de pescado
  • 1 tomate maduro (o 150 g triturado)
  • 2 dientes de ajo
  • 50 ml de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Hebras de azafrán (opcional, pero recomendable)
  • Sal al gusto

    • Si quieres darle un extra, puedes añadir mejillones o almejas. Pero con lo básico ya sale muy bien.

    Paso a paso: cómo hacer fideuá Thermomix

    Aquí es donde la Thermomix facilita bastante las cosas.

    1. En primer lugar, añade el ajo y el aceite al vaso. Programa 5 segundos, velocidad 5 para picarlo todo. Después, sofríe durante 5 minutos, 120º, velocidad 1.
    2. Añade el tomate triturado y cocina otros 7 minutos, 120º, velocidad 1. Este paso es clave, porque el sofrito marca el sabor final.
    3. Ahora incorpora el calamar en trozos y programa 5 minutos, 120º, giro inverso, velocidad cuchara. Verás cómo empieza a coger aroma.
    4. Es el momento del pimentón. Añádelo y mezcla unos segundos (sin temperatura, para que no se queme).
    5. Después, vierte el caldo de pescado caliente, el azafrán y una pizca de sal.
    6. Programa 10 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara.
    7. Cuando termine, añade los fideos y cocina 8-10 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. Aquí depende un poco del tipo de fideo, así que conviene vigilar.
    8. En los últimos minutos, incorpora las gambas. Se hacen rápido, no necesitan mucho.
    9. Y listo. Deja reposar unos minutos antes de servir. Ese pequeño descanso hace que el resultado mejore bastante.Fideuá con rape

    Consejos para que salga perfecta

    No todo es seguir pasos. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

    • El caldo es clave. Si usas uno casero, el resultado sube mucho de nivel. Si es comprado, intenta que sea de buena calidad.
    • Otro punto importante: no te pases con el tiempo de cocción de los fideos. Si se ablandan demasiado, pierden gracia. Mejor quedarse un poco corto y dejar reposar.
    • Y si te gusta ese toque más seco, puedes dejar la fideuá unos minutos más sin remover tras terminar. No será exactamente como en sartén, pero se acerca.

    Cómo servir la fideuá Thermomix

    Aquí no hay mucha complicación, pero sí algunos clásicos que nunca fallan.

    Un poco de limón al lado siempre suma. No hace falta echarlo todo encima, pero tener la opción está bien.

    También puedes acompañarla con alioli. Es bastante típico y le va genial, sobre todo si te gusta un sabor más intenso.

    Y poco más. No necesita grandes adornos.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional (aprox.): 480 kcal por ración

    Tipo de cocina: Mediterránea / Española

    Tipo de comida: Plato principal

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