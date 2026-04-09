Espalda de cordero al horno: receta jugosa y tradicional
Descubre cómo hacer espalda de cordero al horno con una receta tradicional, jugosa y llena de sabor.
Costillar de cordero al horno
Pierna de cordero al horno con vino blanco
Asadurilla de cordero, receta de la abuela
La espalda de cordero al horno es de esos platos que no necesitan presentación. Huele a comida de domingo, a reuniones familiares, a recetas que pasan de generación en generación sin demasiados cambios. Y con razón. Cuando está bien hecha, cuesta mejorarla.
No es complicada. Pero tiene su punto. Y ese punto marca la diferencia entre un cordero seco… y uno que se deshace.
Por qué elegir la espalda de cordero
Dentro del cordero, la espalda es una de las partes más agradecidas para el horno. Tiene grasa suficiente para mantenerse jugosa, pero sin ser excesiva.
Además, es más fácil de cocinar que la pierna. Necesita menos tiempo y suele quedar más tierna si se controla bien la temperatura. Y sí, también suele ser más económica.
Ingredientes básicos
Opcional: romero o tomillo. Le va bastante bien.
Espalda de cordero al horno paso a paso
- Empieza precalentando el horno a 180 ºC.
- Mientras tanto, pela y corta las patatas en rodajas gruesas. Colócalas en la bandeja como base. Añade sal, un poco de aceite y los ajos.
- Encima, coloca las espaldas de cordero. Salpimienta y añade un chorrito de aceite por encima.
- Aquí viene el truco: añade un poco de agua o vino en la base. No demasiado, pero lo justo para que genere vapor y evite que se reseque.
- Mete la bandeja al horno y deja que se haga durante unos 60-75 minutos.
- A mitad de cocción, dale la vuelta al cordero. Y si ves que se queda seco, añade un poco más de líquido.
- En los últimos minutos, puedes subir la temperatura para dorar la piel.
El secreto de que quede jugoso
No hay un único truco. Es una combinación de cosas.
- Primero, la temperatura. Mejor horno medio que muy fuerte desde el principio.
- Segundo, la hidratación. Ese pequeño fondo de líquido ayuda mucho.
- Y tercero, el tiempo. Ni quedarse corto ni pasarse.
También influye la calidad de la carne. No es lo mismo un cordero lechal que uno más grande.
Variaciones que puedes probar
La receta tradicional es bastante sencilla, pero admite cambios.
Por ejemplo, puedes hacerlo al estilo castellano, con solo agua y sal. Muy básico, pero muy bueno. Si te interesa esa línea, esta receta de cordero al horno estilo segoviano
va bastante en esa dirección.
También puedes añadir cebolla, zanahoria o incluso un toque de limón para variar el sabor.
Y si te gusta aprovechar todas las partes del animal, opciones como la cabeza de cordero al horno o las mollejas de cordero al ajillo
son alternativas interesantes.
No es lo mismo, pero todo forma parte de la misma cocina.
Cómo saber cuándo está listo
Aquí no hay una fórmula exacta, pero hay señales.
La carne debe separarse fácilmente del hueso. La piel, dorada y ligeramente crujiente.
Si al pinchar sale jugo claro, va bien. Si sale seco, te has pasado.
Y si tienes dudas, mejor quedarse corto y darle unos minutos más.
Qué acompañamiento elegir
Las patatas son el clásico. Y funcionan.
Pero también puedes añadir ensalada para aligerar un poco el plato. O verduras asadas.
Incluso algo tan simple como pan. Porque la salsa lo pide.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos + 60-75 minutos de horno
Porciones: 2-4 raciones
Información nutricional: Aproximadamente 450-600 kcal por ración
Tipo de cocina: Española / tradicional
Tipo de comida: Plato principal
Es de esos platos que siempre apetecen. Y que, cuando los haces bien, se recuerdan.