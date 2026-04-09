Espalda de cordero al horno: receta jugosa y tradicional

La espalda de cordero al horno es de esos platos que no necesitan presentación. Huele a comida de domingo, a reuniones familiares, a recetas que pasan de generación en generación sin demasiados cambios. Y con razón. Cuando está bien hecha, cuesta mejorarla.

No es complicada. Pero tiene su punto. Y ese punto marca la diferencia entre un cordero seco… y uno que se deshace.

Por qué elegir la espalda de cordero

Dentro del cordero, la espalda es una de las partes más agradecidas para el horno. Tiene grasa suficiente para mantenerse jugosa, pero sin ser excesiva.

Además, es más fácil de cocinar que la pierna. Necesita menos tiempo y suele quedar más tierna si se controla bien la temperatura. Y sí, también suele ser más económica.

Ingredientes básicos

2 piezas de espalda de cordero

4-5 patatas

3 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Un chorrito de vino blanco o agua

Opcional: romero o tomillo. Le va bastante bien.

Espalda de cordero al horno paso a paso

Empieza precalentando el horno a 180 ºC. Mientras tanto, pela y corta las patatas en rodajas gruesas. Colócalas en la bandeja como base. Añade sal, un poco de aceite y los ajos. Encima, coloca las espaldas de cordero. Salpimienta y añade un chorrito de aceite por encima. Aquí viene el truco: añade un poco de agua o vino en la base. No demasiado, pero lo justo para que genere vapor y evite que se reseque. Mete la bandeja al horno y deja que se haga durante unos 60-75 minutos. A mitad de cocción, dale la vuelta al cordero. Y si ves que se queda seco, añade un poco más de líquido. En los últimos minutos, puedes subir la temperatura para dorar la piel.

El secreto de que quede jugoso

No hay un único truco. Es una combinación de cosas.

Primero, la temperatura. Mejor horno medio que muy fuerte desde el principio. Segundo, la hidratación. Ese pequeño fondo de líquido ayuda mucho. Y tercero, el tiempo. Ni quedarse corto ni pasarse.

También influye la calidad de la carne. No es lo mismo un cordero lechal que uno más grande.

Variaciones que puedes probar

La receta tradicional es bastante sencilla, pero admite cambios.

Por ejemplo, puedes hacerlo al estilo castellano, con solo agua y sal. Muy básico, pero muy bueno. Si te interesa esa línea, esta receta de cordero al horno estilo segoviano

va bastante en esa dirección.

También puedes añadir cebolla, zanahoria o incluso un toque de limón para variar el sabor.

Y si te gusta aprovechar todas las partes del animal, opciones como la cabeza de cordero al horno o las mollejas de cordero al ajillo

son alternativas interesantes.

No es lo mismo, pero todo forma parte de la misma cocina.

Cómo saber cuándo está listo

Aquí no hay una fórmula exacta, pero hay señales.

La carne debe separarse fácilmente del hueso. La piel, dorada y ligeramente crujiente.

Si al pinchar sale jugo claro, va bien. Si sale seco, te has pasado.

Y si tienes dudas, mejor quedarse corto y darle unos minutos más.

Qué acompañamiento elegir

Las patatas son el clásico. Y funcionan.

Pero también puedes añadir ensalada para aligerar un poco el plato. O verduras asadas.

Incluso algo tan simple como pan. Porque la salsa lo pide.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 60-75 minutos de horno

Porciones: 2-4 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 450-600 kcal por ración

Tipo de cocina: Española / tradicional

Tipo de comida: Plato principal

Es de esos platos que siempre apetecen. Y que, cuando los haces bien, se recuerdan.