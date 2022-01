La ensalada de espinacas con atún puede ser una deliciosa sorpresa para aquellos que no estén acostumbrados a disfrutar de este vegetal sin cocinarlo antes. En la práctica, la presencia de la espinaca fresca en distintas ensaladas (con pescado, pollo, pollo de soja, coliflor, queso feta, aceitunas, espárragos, gajos de naranjas, huevo, tomates, etc.), aporta verdor, sabor y gracia, en contraste con el aspecto desvaído que suele adoptar cuando es cocida. Este tipo de recetas, con un toque divertido y lleno de colores, es ideal para que los niños disfruten en casa de todos los nutrientes de las verduras.

Esta ensalada está más próxima a ser una comida completa que un acompañante, por los otros ingredientes que no se mencionan y que participan en este plato: queso mozzarella y huevos duros, que la convierten en una ensalada de alto contenido proteico. Fresca o cocida, la espinaca no desmerece los poderes que se le atribuían a través de aquel famoso marinero de nuestra infancia: es rica en vitaminas A, C, E y K, yodo, magnesio, potasio y hierro. Se la recomienda para el control de la diabetes, la prevención del asma y el cáncer, para fortalecer los huesos y reducir la presión arterial. La espinaca es originaria de Persia, de ahí su nombre, del árabe esfenaj, que a su vez provendría del persa aspanakh. Fue introducida por los árabes en España en el siglo XI, y ya en el XV se sembraba en toda Europa.

Ingredientes: