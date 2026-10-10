Recetas de ensaladas

Ensalada de arroz crujiente: la receta viral asiática que convierte las sobras en una cena espectacular

Ensalada viral
Ensalada de arroz crujiente.
Francisco María
  • Francisco María
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Si te gustan las ensaladas y quieres probar algo realmente diferente, haz en casa esta ensalada de arroz crujiente asiática.

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Abrir la nevera, toparse con un tupper de arroz blanco del día anterior y suspirar de aburrimiento es un clásico de cualquier cocina doméstica. Lo normal es tirar de socorrido arroz tres delicias o acabar haciendo un sofrito rápido sin alma. Menos mal que internet rescata de vez en cuando joyas prácticas de verdad, como esta ensalada de arroz crujiente que arrasa en redes. Rompe por completo con la norma de que las sobras frías deben ser blandas o aburridas.

Aquí el grano se compacta y se fríe en la sartén hasta dorarse por fuera, buscando una textura quebradiza que cambia radicalmente el juego. No hay secretos de alta cocina, solo física elemental sobre el almidón y un poco de paciencia al fuego.

Ingredientes

  • 300 gramos de arroz blanco cocido de la víspera (mejor si es variedad jazmín)
  • 2 cucharadas soperas de salsa de soja o tamari oscuro
  • 1 cucharada sopera de aceite de sésamo tostado de buena calidad
  • 2 cucharadas rasas de maicena o almidón de maíz
  • 1 pepino mediano troceado en dados menudos
  • 1 aguacate maduro pero que mantenga el tipo al cortarlo
  • 2 cebolletas frescas picadas con parte de su tallo verde
  • 3 cucharadas de salsa sriracha o el picante que prefieras en casa
  • 2 cucharadas colmadas de mayonesa
  • El zumo de media lima recién exprimida
  • Semillas de sésamo tostado y un puñado de cacahuetes machacados para rematar

    • Cómo hacer ensalada de arroz crujiente paso a paso

    1. Suelta bien los granos de arroz frío con los dedos dentro de un bol amplio para que no queden bloques apelmazados.
    2. Vierte la soja y el aceite de sésamo por encima, mezclando con las manos para impregnar cada grano sin bañar el fondo en exceso.
    3. Espolvorea la maicena y remueve otra vez; ese polvillo blanco es el que obrará el milagro al formar una costra crujiente en la sartén.
    4. Pon una sartén antiadherente a fuego medio-alto con un chorrito de aceite vegetal y echa el arroz, apretando con una espátula para formar una especie de tarta fina y compacta.
    5. Déjalo quieto unos siete u ocho minutos hasta que notes que la base tosta de verdad, luego rómpelo en trozos medianos para dorar los lados contrarios.
    6. Saca el arroz crujiente y déjalo reposar mientras mezclas en un cuenco la mayonesa, la sriracha y el zumo de lima para hacer el aderezo picante.
    7. Mezcla el pepino en dados, la cebolleta y el arroz templado en una ensaladera grande.
    8. Incorpora el aguacate troceado con cuidado y vierte la salsa cremosa junto al resto de la soja por encima.
    9. Remueve con suavidad justo antes de llevar a la mesa, coronando con el sésamo y los cacahuetes para dar el toque definitivo de textura.

    Trucos para que salga perfecto

    El gran enemigo de este plato es la humedad. Si usas arroz recién hecho, el vapor interior jugará en tu contra y se convertirá en una masa pastosa en cuanto toque el aceite caliente. 5 ensalada de arroz fáciles de preparar para una cena o comida rápida y ligera

    Variantes de la receta

    Este bol acepta cualquier resto que ande dando vueltas por la nevera. Queda fantástico si le añades unas hebras de pollo asado desmigado o dados de tofu bien escurrido. Y si el picante no es lo tuyo, cambia la mayonesa con sriracha por una vinagreta clásica de jengibre y vinagre de arroz; el crujiente del arroz seguirá brillando igual.

    Con qué acompañar ensalada de arroz crujiente

    Funciona de sobra como plato único para una cena rápida y ligera que te saca de cualquier apuro. Si tienes invitados y quieres redondear el menú, acompaña el bol con unas gyozas a la plancha o una sopa miso templada para abrir boca antes del plato principal.

    Cómo conservar ensalada de arroz crujiente

    Esta receta no aguanta bien el paso del tiempo una vez montada. El aguacate se oxida enseguida y el arroz absorbe la humedad de las salsas, perdiendo ese punto crujiente tan característico. Lo inteligente es dejar preparado el arroz frito en un recipiente hermético y montar el plato con los frescos justo en el momento de comer.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 20 minutos escasos

    Porciones: 2 raciones contundentes

    Tipo de cocina: Fusión asiática / Cocina de aprovechamiento

    Tipo de comida: Cena informal / Almuerzo rápido

    Información nutricional (por porción aproximada): 450 kcal, 18 g de grasas (3 g saturadas), 58 g de hidratos de carbono (6 g de azúcares libres), 10 g de proteínas y 4 g de fibra.

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