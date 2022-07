El daiquiri es un cóctel clásico tropical que tiene su origen en la isla de Cuba, de la mano de Jennings Cox un minero estadounidense que decidieron crear una bebida diferente a base de ron blanco, zumo de limón y azúcar. En un principio, este cóctel no tenía un nombre propio, pero gracias al ingenio del italiano Giacomo Pagliuchi, un compañero de trabajo de Cox, fue bautizada con el nombre de “daiquirí”. En la actualidad el daiquiri goza de gran popularidad y se puede preparar de muchas maneras. Una de las más populares es este daiquiri de melocotón, un cóctel que es muy sencillo de elaborar en casa. Si no se dispone o gusta el melocotón, puede usarse otro tipo de frutas, como el plátano, el mango, etc.

El daiquiri acepta muchas combinaciones y una de ellas es el melocotón. Esta fruta le aporta un sabor dulce y distinto al clásico daiquiri, por lo que resulta una versión ideal para disfrutar durante la época de verano. El sabor predominante de este cóctel daiquiri es el del melocotón, pero la combinación del ron con limón contrasta a la perfección.

Ingredientes: