Cómo hervir quinoa: tiempos, proporción de agua y trucos para que quede perfecta
Descubre cómo hervir quinoa paso a paso. Aprende la proporción de agua, el tiempo de cocción y los mejores trucos para que quede suelta y sin amargor.
Preparar quinoa y conservar sus nutrientes
Preparar quinoa de forma fácil
Bol de quinoa con verduras salteadas
La quinoa siempre ha sido un ingrediente casi desconocido para la cocina occidental. Poco a poco ha ido ganando adeptos por sus nutrientes, por su textura. Sin embargo, hay que saber bien cómo cocinarla. Aunque algunas marcas indiquen que viene lavada, siempre merece la pena enjuagarla unos minutos bajo el grifo. Es un gesto muy sencillo que mejora claramente el resultado. Una vez dominados esos pequeños pasos, cocer quinoa deja de tener complicación y cómo cocinar quinoa pasa a ser una de esas técnicas que se hacen casi de memoria.
¿Qué es la quinoa?
Realmente se trata de una semilla similar al trigo, considerada un pseudocereal.
El origen de la quinoa se sitúa en la cordillera de los Andes, donde se cultiva desde hace miles de años. Gracias a que es un ingrediente muy versátil, se ha integrado bien en la cocina.
Propiedades y beneficios de la quinoa
La quinoa nos aporta proteínas de alta calidad, así como mucha fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio, fósforo, zinc o potasio.
Otro de sus puntos fuertes es su capacidad para saciar. Combinada con verduras, legumbres o proteínas animales, permite preparar platos completos sin resultar pesada.
Ingredientes para hervir quinoa
La receta más básica apenas necesita unos pocos ingredientes:
Algunas personas añaden una hoja de laurel o unas especias durante la cocción para aportar un toque de aroma, aunque no es imprescindible.
Cómo hervir quinoa paso a paso
Antes de poner la olla al fuego conviene lavar bien la quinoa. Basta con colocarla en un colador fino y remover los granos mientras pasa el agua durante uno o dos minutos.
Después se lleva el agua a ebullición. Cuando empiece a hervir se incorpora la quinoa y se reduce el fuego para que la cocción sea suave. En ese momento es recomendable tapar la olla.
La quinoa necesita aproximadamente quince minutos para absorber el líquido. Cuando prácticamente no quede agua visible, se apaga el fuego y se deja reposar cinco minutos sin levantar la tapa. Ese pequeño descanso suele marcar la diferencia porque permite que los granos terminen de hidratarse sin romperse.
Antes de servir solo queda remover con un tenedor. Ese gesto ayuda a separar los granos y evita que se compacte.
¿Cuánto tiempo hay que cocer la quinoa?
Lo habitual es que esté lista entre los 15 y los 18 minutos. Después conviene dejarla reposar unos cinco minutos más.
No merece la pena prolongar demasiado la cocción porque perderá firmeza y la textura será mucho menos agradable.
¿Cuánta agua necesita la quinoa?
La medida que ofrece mejores resultados es muy sencilla: dos partes de agua por una de quinoa.
Cómo saber si la quinoa está bien cocida
Hay un detalle muy fácil de identificar. Cuando está hecha, cada grano muestra una especie de pequeño aro blanco que se separa ligeramente del centro.
La textura debe resultar tierna, pero sin llegar a deshacerse.
Consejos para que la quinoa quede suelta
No remover continuamente mientras cuece ayuda bastante. También resulta recomendable respetar el tiempo de reposo y airearla con un tenedor en lugar de utilizar una cuchara.
Si se quiere un sabor más intenso, puede tostarse ligeramente la quinoa en seco durante uno o dos minutos antes de añadir el agua.
Errores frecuentes al cocer quinoa
El exceso de agua suele ser el fallo más habitual. También ocurre con frecuencia que se deja demasiado tiempo al fuego o que se omite el lavado inicial.
Son pequeños errores, pero bastan para que la quinoa pierda textura y aparezca ese amargor que muchas personas atribuyen erróneamente al propio alimento.
Ideas para utilizar la quinoa cocida
Ensaladas
Combina especialmente bien con verduras frescas, queso, frutos secos o legumbres.
Guarniciones
Puede acompañar carnes, pescados o verduras exactamente igual que el arroz.
Salteados
Añadida a un salteado de verduras gana textura y convierte el plato en una comida mucho más completa.
Hamburguesas vegetales
Mezclada con garbanzos, lentejas o verduras cocidas sirve como base para elaborar hamburguesas caseras.
Bowls saludables
Es uno de los ingredientes más utilizados en los llamados bowls, junto con vegetales, proteínas y semillas.
Preguntas frecuentes sobre cómo hervir quinoa
¿Hay que lavar la quinoa antes de cocerla?
Sí. Es un paso muy recomendable para eliminar posibles restos de saponinas y evitar un sabor amargo.
¿Cuánto tiempo tarda en cocerse?
Entre quince y dieciocho minutos, más cinco minutos de reposo.
¿Qué proporción de agua lleva la quinoa?
La medida habitual es una parte de quinoa por dos partes de agua o caldo.
¿Cómo evitar que quede amarga?
Lavándola bien antes de cocinarla y respetando el tiempo de cocción.
¿Se puede congelar una vez cocida?
Sí. Una vez fría puede congelarse en recipientes herméticos.
¿Cómo saber si la quinoa está hecha?
Cuando aparece el característico aro blanco alrededor del grano y la textura es tierna.
¿Se puede cocer en caldo en lugar de agua?
Sí. Es una buena forma de aportar más sabor sin modificar la cocción.
Información suplementaria
- Tiempo de preparación: 25 minutos (5 minutos de preparación + 20 minutos entre cocción y reposo).
- Porciones: 4 raciones.
- Información nutricional: Aproximadamente 222 kcal por ración (calculado sobre 185 g de quinoa cocida por porción, sin aceite ni otros ingredientes añadidos).
- Tipo de cocina: Saludable, internacional.
- Tipo de comida: Guarnición, acompañamiento, plato base para ensaladas, bowls y recetas vegetarianas.