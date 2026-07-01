Cómo hervir quinoa.

La quinoa siempre ha sido un ingrediente casi desconocido para la cocina occidental. Poco a poco ha ido ganando adeptos por sus nutrientes, por su textura. Sin embargo, hay que saber bien cómo cocinarla. Aunque algunas marcas indiquen que viene lavada, siempre merece la pena enjuagarla unos minutos bajo el grifo. Es un gesto muy sencillo que mejora claramente el resultado. Una vez dominados esos pequeños pasos, cocer quinoa deja de tener complicación y cómo cocinar quinoa pasa a ser una de esas técnicas que se hacen casi de memoria.

¿Qué es la quinoa?

Realmente se trata de una semilla similar al trigo, considerada un pseudocereal.

El origen de la quinoa se sitúa en la cordillera de los Andes, donde se cultiva desde hace miles de años. Gracias a que es un ingrediente muy versátil, se ha integrado bien en la cocina.

Propiedades y beneficios de la quinoa

La quinoa nos aporta proteínas de alta calidad, así como mucha fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio, fósforo, zinc o potasio.

Otro de sus puntos fuertes es su capacidad para saciar. Combinada con verduras, legumbres o proteínas animales, permite preparar platos completos sin resultar pesada.

Ingredientes para hervir quinoa

La receta más básica apenas necesita unos pocos ingredientes:

Una taza de quinoa.

Dos tazas de agua o caldo.

Sal al gusto, si se desea.