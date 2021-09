En casa nos gusta disfrutar de un arroz bien hecho. Es por eso por lo que siempre solemos usar el método tradicional de cazuela y fuego lento para obtener todo su sabor. No obstante, existen situaciones en las que no tenemos tanto tiempo para preparar el plato del día, ¿no es cierto? Ya sea porque tenemos el día cargado de reuniones, porque los niños tienen extraescolares y tienen que comer antes de irse o porque, simplemente, no nos apetece pasar mucho tiempo en la cocina. ¿Qué hacemos en ese momento con el arroz? A nosotros nos gusta recurrir al arroz blanco en olla exprés, una receta muy sencilla, muy rápida de hacer e igualmente deliciosa. Te quedará una guarnición estupenda para cualquier tipo de plato, ya sea carne, pescado o verduras.

¿Quieres aprender a hacer el arroz blanco en olla exprés para situaciones de emergencia? Pues no te lo pierdas a continuación, te explicamos con detalle el paso a paso.

Ingredientes para el arroz blanco en olla exprés