La receta de arroz a la cubana tradicional es muy popular y es que todos hemos crecido comiendo este plato tan delicioso que suele ser uno de los favoritos de todos los niños y es que, ¿a quién no le gusta un plato de arroz con huevo y plátano? Es un auténtico manjar para el paladar que, además, suele ser muy económico, fácil y rápido de hacer, un plato para esos momentos de imprevisto en los que no sabes qué hacer de comer. Pero, a pesar de llevar toda la vida comiendo este plato y pensar que su origen es cubano, especialmente por el nombre, lo cierto es que no, su origen no es de Cuba. El arroz a la cubana tradicional tiene origen canario, cuando el uso del plátano autóctono se puso de moda, ¿lo sabías?

¿Quieres saber cómo se prepara un auténtico plato de arroz a la cubana tradicional canario? Pues presta atención a la receta que, aunque lleves mucho tiempo preparándola, es posible que descubras algo nuevo.

Ingredientes para el arroz a la cubana tradicional