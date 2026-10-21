Los chefs expertos coinciden: para hacer la ensaladilla más rica, no necesitas atún sino «1 pata de pulpo, 1 huevo y pimentón ahumado»
Hay muchos tipos de ensaladillas, de hecho, es un plato venerado y muy nuestro
Para la presentación, el chef Héctor Medina lo pone en un molde para que la ensaladilla quede redonda
Lo más important es que añade pulpo
Aunque para muchos no sería una ensaladilla estrictamente dicha, hoy en día diversos chefs añaden todo tipo de ingredientes a este plato, como el Héctor Medina, cocinero valenciano que hace poco ha explicado que añade 1 pata de pulpo a este manjar. Hay muchos tipos de ensaladillas, de hecho, es un plato venerado, del que hasta se hace un concurso para premiar la mejor.
En este caso, el chef Héctor Medina, @elchefkent en sus redes, destaca que a la ensaladilla le añade 1 pata de pulpo, un huevo y pimentón ahumado. «Es super fácil de preparar y a mí particularmente me vuelve loco», comente el chef en TikTok. Para elaborar esta ensaladilla, el cocinero explica que primero chafamos la patata y la zanahoria, tiramos un poco de sal, picamos la clara del huevo duro, lo añadimos al bol y desmenuzamos la yema. Luego cortamos unas rodajas de pulpo para decorar y el resto lo picamos fino, lo añadimos al bol con una cucharada de postre de pimentón. Luego añade un par de cucharas de mayonesa, mezclamos y se presenta.
Cómo hacer la ensaladilla de pulpo más rica
Para la presentación, el chef Héctor Medina lo pone en un molde para que la ensaladilla quede redonda, luego añade las rodajas de pulpo a modo decorativo, un chorrito de aceite, otro poco de pimentón, escamas de sal y a disfrutar.
La receta de ensaladilla con pulpo
Ingredientes
El resultado es una ensaladilla algo distinta porque añade el pulpo y también el pimentón, pero ello la eleva y le da un sabor bien distinto.
Dónde probar las mejores ensaladillas
Apluma
Aunque está especializado en pollo, este restaurante también ofrece entrantes como croquetas, ensaladilla rusa, canelones… La carta combina platos de raíz local con platos viajados, sin dejar de cuidar su materia prima, que marca la diferencia.
Fernaud
En Malasaña, hay gildas y anchoas de Santoña, brioche de sardina, brioche de txangurro, ensaladilla, quesos isleños o alcachofas con crema de almogrote de La Gomera, junto a vieiras, tomate con maracuyá y otros platos pensados para pedir al centro. También las papas arrugadas pasan por el filtro Fernaud y se acercan al universo de unas bravas.
Mar de Sazzon
Mar de Sazzon apuesta por los sabores reconocibles de nuestra cocina con una selección de bocados concebidos especialmente para compartir y disfrutar sin artificios. La experiencia comienza con una selección de entrantes tan conocidos como la gilda, la ensaladilla rusa, una selección de ibéricos y las croquetas de puchero, tan celebradas en la gastronomía meridional. El plato principal es uno de los más celebrados arroces de la casa. En concreto, el de langostinos tigre.
La Pajarera
La propuesta gastronómica se articula en torno a una selección de platos de inspiración mediterránea e internacional, pensados para compartir. Entre ellos se encuentran la Ensaladilla de salmón con mayonesa de eneldo y encurtidos, el Tartar de atún rojo acompañado de ajoblanco de yuzu, el Brioche de meloso con wakame y mayonesa de kimchi o el Tiradito de corvina con salsa de fruta de la pasión.
Chata Mayor
Su carta recorre algunas tapas y platos típicos de nuestra gastronomía: entrantes como gildas, anchoas del Cantábrico, ensaladilla rusa, y torreznos, para seguir con los chipirones con alioli de ajo negro y miel, el pulpo con patata revolcona o alguno de los platos principales como el rabo de toro y terminar con un postre como la tarta de queso casera. También disponen de un menú para niños.
Entre los favoritos de La Chata Mayor se encuentran las croquetas de jamón, el bocadillo de calamares y las patatas mixtas.
Bodega vidrios y cristales
Bodega Vidrios y Cristales recupera el formato clásico de bodega de barrio tradicional donde las conservas de calidad, salazones y otros clásicos del aperitivo cobran protagonismo.
Hay que pedir (sí o sí) la ensalada de bacalao con cebolleta y tomate confitado, y ensaladilla rusa.
Casa Fiero
La propuesta gastronómica gira en torno a una carta fija pero viva, enriquecida con sugerencias de temporada. En ella conviven platos reconocibles reinterpretados desde la técnica y el producto —como la ensaladilla o las bravas— con elaboraciones de mayor complejidad pensadas para compartir, como el pescado entero a la brasa o el rib-eye.
GatroVía 61
La carta incorpora también la Ensaladilla La Marimorena con gambas al ajillo, una reinterpretación sofisticada de uno de los grandes clásicos del tapeo español. La receta se enriquece con algas katsuobushi y una mahonesa elaborada con el coral de las gambas, aportando profundidad y personalidad a un plato tan reconocible como querido.