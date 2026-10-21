Los chefs expertos coinciden: para hacer la ensaladilla más rica, no necesitas atún sino «1 pata de pulpo, 1 huevo y pimentón ahumado»

Aunque para muchos no sería una ensaladilla estrictamente dicha, hoy en día diversos chefs añaden todo tipo de ingredientes a este plato, como el Héctor Medina, cocinero valenciano que hace poco ha explicado que añade 1 pata de pulpo a este manjar. Hay muchos tipos de ensaladillas, de hecho, es un plato venerado, del que hasta se hace un concurso para premiar la mejor.

En este caso, el chef Héctor Medina, @elchefkent en sus redes, destaca que a la ensaladilla le añade 1 pata de pulpo, un huevo y pimentón ahumado. «Es super fácil de preparar y a mí particularmente me vuelve loco», comente el chef en TikTok. Para elaborar esta ensaladilla, el cocinero explica que primero chafamos la patata y la zanahoria, tiramos un poco de sal, picamos la clara del huevo duro, lo añadimos al bol y desmenuzamos la yema. Luego cortamos unas rodajas de pulpo para decorar y el resto lo picamos fino, lo añadimos al bol con una cucharada de postre de pimentón. Luego añade un par de cucharas de mayonesa, mezclamos y se presenta.

Cómo hacer la ensaladilla de pulpo más rica

Para la presentación, el chef Héctor Medina lo pone en un molde para que la ensaladilla quede redonda, luego añade las rodajas de pulpo a modo decorativo, un chorrito de aceite, otro poco de pimentón, escamas de sal y a disfrutar.

La receta de ensaladilla con pulpo

Ingredientes

2 patatas pequeñas cocidas

1 zanahoria pequeña cocida

1 huevo cocido

1 pata de pulpo cocido

Sal

Pimentón ahumado dulce o si te gusta picante

Mayonesa