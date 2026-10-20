Alineación del Real Madrid contra el Leipzig: Vinicius vuelve y Valverde podría regresar al centro del campo

José Mourinho apunta a apostar por Vinicius y Mbappé en la alineación del Real Madrid para recibir al Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El portugués podría introducir tres cambios respecto al equipo que venció al Sevilla y devolvería a Valverde al centro del campo después de su actuación como lateral derecho. Dumfries ocuparía esa posición, mientras que Rüdiger regresaría al eje de la defensa y el brasileño vuelve al ataque.

El once presenta novedades, aunque mantiene buena parte de la estructura que mejoró la cara del conjunto blanco en Liga. Dumfries, Rüdiger y Vinicius podrían entrar por Konaté, Endrick y Diomande. Los movimientos también modifican el reparto de funciones: Valverde adelanta su posición para reforzar una medular en la que Güler conserva el sitio junto a Tchouaméni y Bellingham.

Courtois se mantiene bajo los palos. El belga vuelve a ser la última garantía de un Real Madrid que busca su tercera victoria en esta Champions. Por delante, Dumfries ocuparía el lateral derecho y permitiría a Mourinho recuperar el despliegue de Valverde en una zona más adelantada. El holandés tomaría el relevo del uruguayo en un costado que cambia respecto al encuentro del domingo.

En el centro de la defensa, hay más dudas. La pareja titular es la formada por Huijsen y Konaté, aunque no se puede descartar la entrada de Rüdiger dando descanso a alguno de ellos. El alemán volvería al once después de quedarse sin minutos contra el Sevilla y sustituiría a uno de los dos. Por otro lado, Cucurella repetiría en el lateral izquierdo tras completar una buena actuación en la última jornada de Liga.

La principal novedad táctica estaría en el centro del campo. Tchouaméni aportaría equilibrio a una línea que recupera la energía y el recorrido de Valverde. A su lado continuaría Arda Güler, reforzado después de su partido frente al Sevilla. Mourinho mantiene al turco para dar criterio a las posesiones y conectar con los jugadores de ataque. Bellingham completa esa estructura con libertad para acercarse al área y asociarse con Mbappé.

Arriba vuelve Vinicius, cuya titularidad ya había anunciado el entrenador. El brasileño, sancionado en el campeonato doméstico, ocupa la izquierda después de que Diomande brillase en esa posición contra el Sevilla. Mbappé se mantiene como referencia ofensiva de un equipo que presenta más centrocampistas y busca dar continuidad a la mejoría del domingo.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Leipzig: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius; Mbappé.