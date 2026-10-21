Rafa Nadal (40 años) sobre la crisis de vivienda en España: «Antes se ahorraba dinero para comprar un coche o una casa, ahora se invierte en viajes»

La crisis actual sobre la vivienda, se ha convertido en el tema central de tertulias en televisión, radio, la prensa habla a diario sobre ello y en la calle se nota el ambiente de preocupación. Las imágenes de los acampados en Sol en Madrid no cesan, y las protestas se han elevado a otras ciudades ante una situación, que lleva a que muchos jóvenes sólo puedan pagarse una habitación o directamente, les sea imposible independizarse. Y es que con sueldos que de media apenas llegan a los 1.200 o 1.300 euros, es casi imposible ahorrar y por ello, muchos hablan de cómo en el pasado eso sí que podía hacerse.

Una de las voces que se ha pronunciado al respecto, ha sido la del ex tenista Rafa Nadal que ha comparado el pasado con el presente, y ha aludido a cómo parece que hoy en día se da prioridad a los viajes antes que al hecho de asegurarse un ahorro para en un futuro poder comprarse un piso o una casa. En una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el tenista mallorquín recordó que «antes se ahorraba dinero para comprar un coche o una casa, ahora se invierte en viajes». Nadal de 40 años, habló así de costumbres y de consumo en términos generales y aunque no mencionó el mercado inmobiliario ni la situación de España, sus palabras llegan en un momento en el que como decimos, muchos jóvenes se preguntan si renunciar a la casa es una elección o una consecuencia de lo que cuesta comprarla.

Rafa Nadal (40 años) habló sobre la crisis de vivienda en España

El famoso tenista de Manacor lleva ya un tiempo retirado de las pistas y está centrado en sus negocios, pero sigue siendo una de las voces más escuchadas del deporte español y según explicó a la cadena norteamericana, la mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años, y es más, lo ha hecho de manera notable respecto a la época en la que él crecía, cuando según explicó, lo normal era guardar dinero durante mucho tiempo para poder permitirse un coche o una casa, y ese era el camino que casi todo el mundo daba por hecho. Ahora, en cambio, percibe que la gente invierte mucho en experiencias, en viajar y en conocer lugares diferentes, y que esas vivencias pesan más que la compra de bienes. El tenista no entró a valorar si ese cambio es bueno o malo ni se detuvo en sus causas. Se limitó a describir lo que ve a su alrededor, teniendo en cuenta las muchas veces que ha viajado alrededor del mundo y siendo testigo de primera mano de cómo se mueven los viajeros. Esa experiencia, la de quien ha pasado media vida entre aeropuertos y hoteles, es la que da sentido a sus declaraciones.

De 22 Grand Slam a empresario

Cuando Nadal habla, lo hace desde una trayectoria que muy pocos deportistas pueden presumir de tener. Ganó 22 torneos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, llegó a ser número uno del mundo y se colgó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, un palmarés que lo mantiene entre los mejores tenistas de la historia. Pero su nombre ya no se asocia solo a las pistas. Lejos de las exigencias físicas de la competición, ha abierto una etapa en la que los proyectos empresariales ocupan buena parte de su tiempo. La Rafa Nadal Academy, en Manacor, sigue siendo uno de sus pilares y un lugar al que vuelve con frecuencia, y a ella ha ido sumando inversiones en turismo y en otros negocios con los que amplía su presencia más allá del deporte, sin renunciar nunca a las raíces que lo ligan a su pueblo.

ZEL Hotels y el vino ‘El tenista’

Entre esos proyectos destaca ZEL Hotels, la marca hotelera que impulsa junto a Meliá Hotels International y que enlaza directamente con lo que Nadal cuenta sobre viajes y experiencias. La idea nace de su propia vida: después de años alojándose en hoteles de todo el planeta, sabe qué valora un viajero y qué pequeños detalles pueden marcar la diferencia durante una estancia. De ahí surge una propuesta que asocia los hoteles con el estilo de vida mediterráneo, el bienestar y las vivencias.

Y luego está su nuevo negocio, esta vez centrado en los vinos. En concreto, ‘El tenista’’ un vino que ha elaborado con la bodega jumillana Juan Gil y que está dedicado a sus grandes éxitos deportivos. Nadal lo presentó en redes sociales como uno de esos proyectos que le hacen especial ilusión, una aventura que comparte con la familia Gil desde hace tiempo y que nace de una manera muy parecida de entender las cosas. Como él mismo admite, no es de los que se levantan por la mañana sin saber qué hacer, y necesita tener siempre objetivos por delante.