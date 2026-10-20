Bizcocho de calabaza sin azúcar: receta esponjosa

Existe la vieja idea de que quitarle el azúcar a un bizcocho es condenarlo a ser un ladrillo seco e insípido. Nada más lejos de la realidad. La calabaza cambia las reglas del juego de la repostería casera. Al asarla, no solo aporta un dulzor suave, sino una humedad brutal que mantiene la miga tierna durante días sin necesidad de recurrir a edulcorantes raros que dejan un regusto químico en la boca.

Esta que vemos parece la solución perfecta para cuando quieres desayunar algo casero sin meterte un chute innecesario de glucosa. Triturar unos dátiles con la propia fruta asada basta para dar con el punto dulce adecuado, mientras que la canela y la nuez moscada hacen el resto en cuanto empieza a calentarse el horno.

Ingredientes

300 g de puré de calabaza asada (bien escurrido)

3 huevos camperos

100 g de pasta de dátil (o 10 dátiles medianos)

200 g de harina integral de avena o trigo

60 ml de aceite de oliva virgen extra suave (o de coco)

1 sobre de levadura química (16 g)

1 cucharadita de canela en polvo

Una pizca de nuez moscada y otra de sal

Un puñado de nueces picadas

Cómo hacer bizcocho de calabaza sin azúcar paso a paso

La calabaza: Si no tienes puré listo, asa los dados de calabaza al horno a 180 °C durante 40 minutos. Déjala enfriar en un colador aplastando suavemente para retirar todo el suero; la humedad excesiva es la enemiga número uno del bizcocho. Tritura los dátiles sin hueso con un chorrito de agua tibia hasta formar una pasta maleable. Bate los huevos con la pasta de dátil y el aceite durante unos 4 minutos. Queremos que la mezcla espume para suplir la falta de azúcar blanco, que es el que suele dar estructura. Incorpora el puré de calabaza a los líquidos y remueve con varillas hasta que la mezcla quede uniforme. Tamiza la harina, la levadura, las especias y la sal sobre el bol. Mueve con espátula haciendo movimientos suaves. Pasa la masa a un molde de plum-cake con papel de horno, reparte las nueces por encima y hornea a 180 °C (calor arriba y abajo) unos 45 minutos. Estará en su punto cuando el palillo salga limpio.

Trucos para que salga perfecto

Ni se te ocurra cocer la calabaza en agua para esta receta. Absorbe demasiado líquido y te dejará una masa pesada e indigerible. Asarla en el horno es obligatorio: carameliza sus propios azúcares y concentra el sabor.

Variantes de la receta

Dominar la técnica para conseguir un bizcocho saludable te permite adaptar cualquier dulce tradicional, jugando con harinas integrales y frutas de temporada como endulzante natural.

Si te gusta planificar los desayunos de la semana, alternar entre varios bizcochos saludables para desayunar evita la rutina introduciendo variantes con manzana, plátano o cacao puro. Para los amantes del toque crujiente, preparar un bizcocho de calabaza y nueces saludable es una opción de diez que añade una textura fantástica en cada bocado.

Con qué acompañar el bizcocho de calabaza sin azúcar

Si lo preparas para el desayuno, untarle un poco de crema de cacahuete o de avellana 100% fruto seco, que combina increíblemente bien con la canela. Para los niños, va de cine con unos gajos de manzana o un puñado de frutos secos.

Cómo conservar el bizcocho

Al ser una preparación húmeda por la verdura, dura unos tres días a temperatura ambiente en una tartera o envuelto en un paño en lugar fresco. En épocas de calor, mejor mételo cortado en rodajas a la nevera.

Información nutricional

Calorías totales: 1.560 kcal (molde completo)

Calorías por ración: 195 kcal

Hidratos de carbono: 26 g

Proteínas: 5,8 g

Grasas: 7,5 g

Fibra: 3,8 g

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 45 minutos de horneado)

Porciones: 8 personas

Tipo de cocina: Española / Repostería saludable

Tipo de comida: Desayuno o merienda

Un bizcocho de índice glucémico moderado, cargado de fibra y grasas saludables.