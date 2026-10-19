Bizcocho de calabaza y yogur: receta esponjosa

Cuando llega el otoño y las calabazas invaden los mercados, preparar bollería casera se convierte en un auténtico placer. La mezcla de hortaliza asada y lácteo aporta una jugosidad difícil de igualar con otros ingredientes. Este bizcocho es el claro ejemplo de cómo lograr un migado tierno, aromático y con ese color dorado tostado que entra directo por los ojos.

El secreto para que no quede apelmazado reside en equilibrar la humedad que aporta el puré con la grasa del aceite y la acidez del lácteo. Con cuatro pautas bien aplicadas sobre el batido de los huevos y la temperatura del horno, vas a conseguir un resultado espectacular para desayunos o meriendas.

Ingredientes

250 g de puré de calabaza (previamente asada al horno o cocida al vapor)

1 yogur natural (125 g, preferiblemente estilo griego o entero)

3 huevos L (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar moreno o panela

100 ml de aceite de oliva suave o de girasol

250 g de harina de trigo común

1 sobre (16 g) de levadura química tipo Polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal marina

Ralladura de media naranja

Cómo hacer bizcocho de calabaza y yogur paso a paso

Asa la calabaza cortada en dados a 200 °C en el horno durante 30 minutos hasta que esté tierna. Cháfala con un tenedor sobre un colador fino para que suelte el exceso de agua y déjala enfriar. En un bol amplio, bate los huevos junto con el azúcar utilizando varillas eléctricas durante unos cinco minutos. La mezcla debe triplicar su volumen, espumar y adquirir un tono pálido. Añade el puré de calabaza templado, el yogur natural, el aceite y la ralladura de naranja. Bate a velocidad mínima lo justo para homogeneizar los ingredientes sin perder el aire incorporado. Mezcla la harina con la levadura, la canela y la sal. Tamiza todo sobre la masa húmeda utilizando un colador de malla fina. Con ayuda de una espátula de silicona, integra los secos realizando movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Vierte la masa en un molde previamente engrasado o forrado con papel vegetal. Hornea a 180 °C (calor arriba y abajo, sin ventilador) durante 40-45 minutos. Comprueba la cocción pinchando el centro con un palillo antes de retirar.

Trucos para que salga perfecto

El principal tropiezo al trabajar con verdura en repostería es añadir el puré cargado de agua. Cocer la calabaza en agua hirviendo absorbe demasiado líquido; por eso, asarla al horno es el método definitivo para concentrar sus azúcares y controlar la humedad.

Tampoco abras la puerta del horno durante los primeros 30 minutos de cocción bajo ningún concepto si no quieres que el pastel se hunda por el centro.

Variantes de la receta

La base neutra y especiada de este bizcocho permite añadir matices al gusto. Incorporar 80 gramos de gotas de chocolate negro a la masa crea un contraste amargo delicioso con el dulce de la hortaliza.

Con qué acompañar el bizcocho de calabaza y yogur

Este bizcocho encaja a la perfección con un café con leche caliente, un té negro especiado tipo chai o un vaso de leche vegetal de almendras.

Si quieres convertirlo en un postre más elegante para servir en mesa, acompáñalo con una bola de helado de vainilla, un hilo de sirope de arce o una cucharada de queso mascarpone batido con un toque de miel.

Cómo conservar el bizcocho de calabaza y yogur

Espera a que el bizcocho se enfríe por completo sobre una rejilla metálica antes de guardarlo. Una vez frío, envuélvelo en papel film transparente o guárdalo en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

Al ser un bizcocho tan húmedo gracias a la hortaliza, se mantendrá tierno y jugoso durante cuatro o cinco días sin resecarse. Si hace mucho calor, guárdalo en la nevera y dale 10 segundos de microondas antes de consumirlo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de preparación + 45 minutos de horneado.

Porportions / Porciones: 8-10 raciones.

Tipo de cocina: Repostería tradicional / Casera.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre.

Información nutricional: Unas 2.450 kcal totales para la tarta completa.