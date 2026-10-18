Loli Domínguez, cocinera: «El pescado frito no lleva pan rallado ni huevo, el truco está en echar 200 g de harina de trigo»
El pescado frito es uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Aunque su preparación parece sencilla, esta técnica culinaria tiene una larga historia y ha evolucionado durante siglos hasta convertirse en un plato muy apreciado por su sabor y su característica textura crujiente. Los boquerones son uno de los pescados más habituales de la cocina mediterránea y una opción excelente para preparar fritos. Su pequeño tamaño y su carne tierna permiten cocinarlos enteros, consiguiendo una cobertura dorada y crujiente sin perder la jugosidad del interior.
Por su parte, los salmonetes destacan por su sabor intenso y su inconfundible tonalidad rojiza. Su carne, con un ligero contenido graso, conserva una textura jugosa al freírse y ofrece un resultado muy sabroso. Para quienes buscan un pescado frito con más personalidad y un gusto pronunciado, el salmonete es una alternativa ideal.
El truco definitivo para hacer un buen pescado frito
Loli Domínguez comparte una propuesta muy interesante para preparar un rebozado diferente. «Hoy os voy a preparar el mejor rebozado para vuestro pescado o verdura. Queda increíble, crujiente, se hace en un momento y sin huevo», explica la cocinera en el vídeo publicado en YouTube.
El primer ingrediente de esta preparación es la harina de trigo, a la que añade cúrcuma para darle al rebozado un color más dorado y apetecible. Después, agrega tres gramos de levadura seca de panadería, junto con sal y pimienta negra recién molida. El siguiente paso consiste en añadir 290 mililitros de cerveza, vertiéndola poco a poco mientras mezcla todos los ingredientes con unas varillas hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. Para finalizar, añade aproximadamente una cucharadita de ralladura de limón y perejil fresco finamente picado.
Una vez mezclados todos los ingredientes, Loli tapa el recipiente y deja reposar la masa en el frigorífico durante al menos una hora. Mientras, se puede preparar el pescado. Es importante que esté limpio, sin espinas ni escamas, y cortado en trozos de un tamaño similar para facilitar que todas las piezas se cocinen de manera uniforme. En lugar de rebozar cada pieza por separado, Loli introduce todos los trozos directamente en el recipiente y los mezcla con cuidado hasta conseguir que queden completamente cubiertos.
Para la fritura, la cocinera prepara una sartén con abundante aceite bien caliente, y va incorporando los trozos de pescado por tandas, dejando espacio suficiente entre los trozos y dándoles la vuelta cuando sea necesario para que se doren por ambos lados. Una vez cocinadas, las piezas se retiran con una espumadera y se colocan sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
Receta paso a paso
Para preparar esta receta se necesitan 700 g de pescado limpio, sin espinas y cortado en trozos, 200 g de harina de trigo común, 290 ml de cerveza, 3 g de levadura seca de panadería, 1 cucharadita de ralladura de limón, cúrcuma opcional al gusto, perejil fresco picado al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, sal al gusto y abundante aceite para freír.
- Pon los 200 gramos de harina de trigo en un bol grande. Incorpora los tres gramos de levadura seca de panadería, una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Si quieres darle un tono más dorado al rebozado, agrega también un poco de cúrcuma.
- Añade los 290 mililitros de cerveza poco a poco, sin dejar de remover con unas varillas manuales. Mezcla bien hasta obtener una preparación suave, uniforme y sin grumos, con una consistencia suficientemente fluida para cubrir el pescado.
- Agrega una cucharadita de ralladura de limón, procurando utilizar solamente la parte amarilla de la piel para evitar sabores amargos. A continuación, incorpora el perejil fresco previamente picado y remueve para distribuir ambos ingredientes por toda la masa.
- Cuando tengas la mezcla lista, tapa el recipiente con papel film o un plato y guárdalo en el frigorífico. Deja que repose durante al menos una hora para que la masa adquiera una buena consistencia antes de preparar el pescado.
- Mientras tanto, comprueba que los 700 gramos de pescado estén completamente limpios, sin espinas ni escamas. Córtalo en trozos de tamaño similar para facilitar una cocción uniforme y sazona las piezas al gusto.
- Saca la masa de la nevera e introduce en ella los trozos de pescado. Remueve con cuidado para que cada pieza quede completamente impregnada de la mezcla, procurando no romper el pescado durante el proceso.
- Calienta abundante aceite en una sartén amplia. Cuando alcance una temperatura adecuada para freír, ve añadiendo los trozos de pescado en pequeñas tandas. Deja suficiente espacio entre las piezas para que se cocinen correctamente y el rebozado quede crujiente.
- Fríe cada tanda hasta que la cobertura presente un bonito color dorado y una textura crujiente. Comprueba que el pescado esté bien cocinado en el interior y retira las piezas con una espumadera. Colócalas sobre papel de cocina para absorber el exceso de aceite. Puedes servirlo con unas rodajas de limón.