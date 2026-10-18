Loli Domínguez, cocinera: «El pescado frito no lleva pan rallado ni huevo, el truco está en echar 200 g de harina de trigo»

El pescado frito es uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Aunque su preparación parece sencilla, esta técnica culinaria tiene una larga historia y ha evolucionado durante siglos hasta convertirse en un plato muy apreciado por su sabor y su característica textura crujiente. Los boquerones son uno de los pescados más habituales de la cocina mediterránea y una opción excelente para preparar fritos. Su pequeño tamaño y su carne tierna permiten cocinarlos enteros, consiguiendo una cobertura dorada y crujiente sin perder la jugosidad del interior.

Por su parte, los salmonetes destacan por su sabor intenso y su inconfundible tonalidad rojiza. Su carne, con un ligero contenido graso, conserva una textura jugosa al freírse y ofrece un resultado muy sabroso. Para quienes buscan un pescado frito con más personalidad y un gusto pronunciado, el salmonete es una alternativa ideal.

El truco definitivo para hacer un buen pescado frito

Loli Domínguez comparte una propuesta muy interesante para preparar un rebozado diferente. «Hoy os voy a preparar el mejor rebozado para vuestro pescado o verdura. Queda increíble, crujiente, se hace en un momento y sin huevo», explica la cocinera en el vídeo publicado en YouTube.

El primer ingrediente de esta preparación es la harina de trigo, a la que añade cúrcuma para darle al rebozado un color más dorado y apetecible. Después, agrega tres gramos de levadura seca de panadería, junto con sal y pimienta negra recién molida. El siguiente paso consiste en añadir 290 mililitros de cerveza, vertiéndola poco a poco mientras mezcla todos los ingredientes con unas varillas hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. Para finalizar, añade aproximadamente una cucharadita de ralladura de limón y perejil fresco finamente picado.

Una vez mezclados todos los ingredientes, Loli tapa el recipiente y deja reposar la masa en el frigorífico durante al menos una hora. Mientras, se puede preparar el pescado. Es importante que esté limpio, sin espinas ni escamas, y cortado en trozos de un tamaño similar para facilitar que todas las piezas se cocinen de manera uniforme. En lugar de rebozar cada pieza por separado, Loli introduce todos los trozos directamente en el recipiente y los mezcla con cuidado hasta conseguir que queden completamente cubiertos.

Para la fritura, la cocinera prepara una sartén con abundante aceite bien caliente, y va incorporando los trozos de pescado por tandas, dejando espacio suficiente entre los trozos y dándoles la vuelta cuando sea necesario para que se doren por ambos lados. Una vez cocinadas, las piezas se retiran con una espumadera y se colocan sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Receta paso a paso

Para preparar esta receta se necesitan 700 g de pescado limpio, sin espinas y cortado en trozos, 200 g de harina de trigo común, 290 ml de cerveza, 3 g de levadura seca de panadería, 1 cucharadita de ralladura de limón, cúrcuma opcional al gusto, perejil fresco picado al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, sal al gusto y abundante aceite para freír.