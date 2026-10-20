Flan de calabaza de la abuela: receta casera

Hay postres de domingo de toda la vida que son capaces de reinventar un clásico de la repostería sin perder un ápice de esa esencia rústica que tanto nos reconforta. El flan de calabaza de la abuela es el ejemplo perfecto de ello. Al integrar la pulpa de esta hortaliza en el batido tradicional de huevos, leche y azúcar, la textura gana un cuerpo aterciopelado incomparable, luciendo además un tono dorado espectacular. Le aporta un dulzor suave y una finura que atenúa el sabor a huevo, conquistando sin remedio a quienes suelen ponerle pegas al flan tradicional.

En las casas de antes no se tiraba absolutamente nada y el calendario de la huerta dictaba el menú dulce. Esta receta casera no requiere malabarismos ni técnicas complejas; solo ingredientes sencillos tratados con mimo para demostrar que la cocina rústica sigue sin tener rival.

Ingredientes

400 g de pulpa de calabaza (pesada ya asada o cocida al vapor)

4 huevos camperos grandes

400 ml de leche entera

120 g de azúcar blanco

1 cucharadita de extracto de vainilla o una rama de canela

La piel de medio limón (solo la parte amarilla)

Para hacer el caramelo: 5 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua

Cómo hacer flan de calabaza de la abuela paso a paso

El caramelo: Pon los 100 g de azúcar con el agua en un cazo a fuego medio. Deja que se vaya fundiendo sin meter la cuchara para no empanarlo; solo mueve un poco el cazo por el mango cuando coja ese tono rubio bonito. Vierte al instante sobre la base de las flaneras y reparte bien. Infusionar la leche: Calienta la leche con la canela y la piel de limón. Cuando rompa el primer hervor, apaga el fuego, tapa la cazuela y deja reposar 10 minutos para que atrape todo el aroma. Cuela y reserva. En un bol amplio, junta los huevos con los 120 g de azúcar y remueve con varillas a mano durante un par de minutos. No queremos sacar espuma, solo disolver el grano y deshacer la mezcla. Añade el puré de calabaza (muy bien escurrido) al bol de los huevos. Vierte la leche aromatizada poco a poco, sin dejar de mover, hasta tener una crema fina y uniforme. Pasa la mezcla al molde caramelizado. Coloca el recipiente dentro de una bandeja profunda con agua caliente hasta alcanzar la mitad de la altura del molde. Hornea a 170 °C (calor arriba y abajo) durante unos 50 o 55 minutos. Cuando claves un palillo en el centro y salga limpio, estará listo. Deja templar fuera y luego mételo al menos 4 horas en la nevera antes de desmoldar.

Trucos para que salga perfecto

Si quieres un flan de calabaza fino y sin esos agujeritos o alveolos tan molestos, no uses batidora eléctrica para hacer la mezcla de huevos y leche. La batidora mete aire a presión en la masa y luego el aire busca salir en el horno formando burbujas.

Cuidado también con la humedad de la hortaliza. La calabaza hervida absorbe demasiada agua; asarla al horno es mil veces mejor porque concentra sus azúcares naturales.

Variantes de la receta

El tipo de hortaliza que elijas cambia la película por completo. Hay variedades de carne más dulce y cremosa que son gloria pura en repostería. Revisar algunas opciones de calabaza mantequilla recetas te enseñará cómo la variedad butternut le da un cuerpo sedoso incomparable a natillas y flanes.

Para cuando aprieta el calor o simplemente no tienes ganas de encender el horno, hay atajos facilísimos. Puedes decantarte por postres con calabaza sin horno, cuajando la crema con gelatina o sobres de cuajada sin renunciar al sabor de siempre.

Con qué acompañar el flan de calabaza de la abuela

Si le echas por encima unas nueces picadas o almendras tostadas, ese contraste crujiente le va de maravilla.

Para rematar una comida familiar, acompáñalo de un café expreso bien cargado o una copita de vino dulce tipo moscatel.

Cómo conservar el flan

Guárdalo dentro de la nevera tapado con papel de aluminio para que no coja olores de otros alimentos. Puedes dejarlo en el propio molde o tenerlo ya desmoldado en un plato con fondo que retenga el almíbar. Aguanta perfecto unos 4 o 5 días.

Ni se te ocurra meterlo en el congelador. La mezcla de leche y huevo se desestructura al descongelarse.

Información nutricional

Calorías totales: 1.380 kcal (flan completo)

Calorías por ración: 230 kcal

Hidratos de carbono: 38 g

Proteínas: 6,2 g

Grasas: 5,8 g

Fibra: 1,8 g

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 50 minutos de cocción al baño María)

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Española / Tradicional

Tipo de comida: Postre