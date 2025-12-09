Flan de calabaza: receta tradicional cremosa y saludable
Prepara un flan de calabaza con esta receta tradicional, cremosa y saludable, perfecta para postres caseros llenos de sabor.
El flan de calabaza, gracias a su ingrediente base, es uno de esos platos que hace más accesible la verdura a aquellos que son incapaces de comerla. La textura de este flan es similar a la de cualquier flan y su sabor muy dulce y especial, os va a gustar. No nos olvidemos no obstante de que no es un plato ligero, contiene leche y no poca azúcar, por lo que tampoco se debe abusar de él. En cualquier caso si os gusta menos dulce podéis ir bajando las cantidades que os damos, y así aligerar la receta.
El flan de calabaza receta tradicional es uno de esos postres que evocan hogar, otoño y cocina lenta. Suave, delicado y con un aroma irresistible a canela y vainilla, este flan se ha convertido en un favorito para quienes buscan alternativas más ligeras a los postres clásicos. Entre los postres con calabaza fáciles, este destaca por su sencillez y por lo bien que combina la cremosidad con el dulzor natural de la calabaza.
Otras ideas, otras variantes
Ingredientes para 6–8 raciones
- 400 g de puré de calabaza asada
- 4 huevos grandes
- 350 ml de leche o bebida vegetal
- 120 g de azúcar (o endulzante al gusto si quieres un flan de calabaza saludable)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
- Caramelo líquido casero o comprado
Preparación del caramelo
Si deseas un toque totalmente casero, prepara un caramelo ligero calentando 6 cucharadas de azúcar con dos de agua hasta que tome un color dorado. Viértelo en el fondo del molde o de flaneras individuales. Deja enfriar unos minutos para que solidifique.
Cómo hacer flan de calabaza casero
- Asar y triturar la calabaza
Parte la calabaza en trozos y ásala a 180 °C durante unos 35–40 minutos, hasta que esté tierna. Retira la pulpa y tritúrala hasta obtener un puré fino. Este paso es clave para garantizar un flan de calabaza cremoso.
- Mezclar los ingredientes
En un bol grande, bate los huevos y añade el azúcar. Incorpora después la leche, la vainilla y la canela. Por último, agrega el puré de calabaza y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Verter la mezcla en el molde
Coloca el caramelo en el fondo del molde y añade la mezcla del flan con suavidad para evitar burbujas.
- Hornear al baño maría
Precalienta el horno a 170 °C. Pon el molde dentro de una bandeja con agua caliente y hornea durante 50–60 minutos. El flan estará listo cuando al pinchar el centro, el palillo salga ligeramente húmedo.
- Enfriar y desmoldar
Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera durante al menos 4 horas. Este reposo intensifica los sabores y mejora la textura.
Consejos para un flan perfecto
- Si te gusta más ligero, sustituye parte de la leche por bebida vegetal y reduce el azúcar.
- Para intensificar el sabor, añade una pizca de jengibre o nuez moscada.
- Puedes preparar una versión sin horno utilizando moldes individuales y cociéndolos al vapor.
Este flan es una joya dentro de los postres con calabaza fáciles: nutritivo, aromático y siempre agradecido. Tanto si buscas un flan de calabaza saludable como una versión más indulgente, la base es la misma: calabaza asada, cariño y una cocción suave. Disfrútalo en otoño… o cuando te apetezca un bocado dulce y reconfortante. ¡Buen provecho!