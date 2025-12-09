El flan de calabaza, gracias a su ingrediente base, es uno de esos platos que hace más accesible la verdura a aquellos que son incapaces de comerla. La textura de este flan es similar a la de cualquier flan y su sabor muy dulce y especial, os va a gustar. No nos olvidemos no obstante de que no es un plato ligero, contiene leche y no poca azúcar, por lo que tampoco se debe abusar de él. En cualquier caso si os gusta menos dulce podéis ir bajando las cantidades que os damos, y así aligerar la receta.

El flan de calabaza receta tradicional es uno de esos postres que evocan hogar, otoño y cocina lenta. Suave, delicado y con un aroma irresistible a canela y vainilla, este flan se ha convertido en un favorito para quienes buscan alternativas más ligeras a los postres clásicos. Entre los postres con calabaza fáciles, este destaca por su sencillez y por lo bien que combina la cremosidad con el dulzor natural de la calabaza.

Otras ideas, otras variantes

Ingredientes para 6–8 raciones

400 g de puré de calabaza asada

4 huevos grandes

350 ml de leche o bebida vegetal

120 g de azúcar (o endulzante al gusto si quieres un flan de calabaza saludable)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

Caramelo líquido casero o comprado

Preparación del caramelo

Si deseas un toque totalmente casero, prepara un caramelo ligero calentando 6 cucharadas de azúcar con dos de agua hasta que tome un color dorado. Viértelo en el fondo del molde o de flaneras individuales. Deja enfriar unos minutos para que solidifique.

Cómo hacer flan de calabaza casero

Asar y triturar la calabaza

Parte la calabaza en trozos y ásala a 180 °C durante unos 35–40 minutos, hasta que esté tierna. Retira la pulpa y tritúrala hasta obtener un puré fino. Este paso es clave para garantizar un flan de calabaza cremoso. Mezclar los ingredientes

En un bol grande, bate los huevos y añade el azúcar. Incorpora después la leche, la vainilla y la canela. Por último, agrega el puré de calabaza y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Verter la mezcla en el molde

Coloca el caramelo en el fondo del molde y añade la mezcla del flan con suavidad para evitar burbujas. Hornear al baño maría

Precalienta el horno a 170 °C. Pon el molde dentro de una bandeja con agua caliente y hornea durante 50–60 minutos. El flan estará listo cuando al pinchar el centro, el palillo salga ligeramente húmedo. Enfriar y desmoldar

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera durante al menos 4 horas. Este reposo intensifica los sabores y mejora la textura.

Consejos para un flan perfecto

Si te gusta más ligero, sustituye parte de la leche por bebida vegetal y reduce el azúcar.

y reduce el azúcar. Para intensificar el sabor, añade una pizca de jengibre o nuez moscada.

Puedes preparar una versión sin horno utilizando moldes individuales y cociéndolos al vapor.

Este flan es una joya dentro de los postres con calabaza fáciles: nutritivo, aromático y siempre agradecido. Tanto si buscas un flan de calabaza saludable como una versión más indulgente, la base es la misma: calabaza asada, cariño y una cocción suave. Disfrútalo en otoño… o cuando te apetezca un bocado dulce y reconfortante. ¡Buen provecho!