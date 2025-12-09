Recetas de postres

Flan de calabaza: receta tradicional cremosa y saludable

Flan de calabaza
Receta de flan de calabaza.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara un flan de calabaza con esta receta tradicional, cremosa y saludable, perfecta para postres caseros llenos de sabor.

Flan de huevo al horno

flan de galletas María sin horno

Flan de leche condensada y coco

El flan de calabaza, gracias a su ingrediente base, es uno de esos platos que hace más accesible la verdura a aquellos que son incapaces de comerla. La textura de este flan es similar a la de cualquier flan y su sabor muy dulce y especial, os va a gustar. No nos olvidemos no obstante de que no es un plato ligero, contiene leche y no poca azúcar, por lo que tampoco se debe abusar de él. En cualquier caso si os gusta menos dulce podéis ir bajando las cantidades que os damos, y así aligerar la receta.

El flan de calabaza receta tradicional es uno de esos postres que evocan hogar, otoño y cocina lenta. Suave, delicado y con un aroma irresistible a canela y vainilla, este flan se ha convertido en un favorito para quienes buscan alternativas más ligeras a los postres clásicos. Entre los postres con calabaza fáciles, este destaca por su sencillez y por lo bien que combina la cremosidad con el dulzor natural de la calabaza.

Flan de calabaza

 

Otras ideas, otras variantes

  • Si te encanta experimentar con otros tipos de flanes, también puedes probar estas deliciosas variantes: el tradicional flan de huevo al horno, perfecto para cualquier ocasión.
  • O el sorprendente flan de galletas María sin horno, ideal para preparar sin complicaciones:
  • Y si te apetecen sabores tropicales, este flan de leche condensada y coco es una maravilla.

    • Ingredientes para 6–8 raciones

    • 400 g de puré de calabaza asada
    • 4 huevos grandes
    • 350 ml de leche o bebida vegetal
    • 120 g de azúcar (o endulzante al gusto si quieres un flan de calabaza saludable)
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 1 cucharadita de canela
    • Caramelo líquido casero o comprado

    Preparación del caramelo

    Si deseas un toque totalmente casero, prepara un caramelo ligero calentando 6 cucharadas de azúcar con dos de agua hasta que tome un color dorado. Viértelo en el fondo del molde o de flaneras individuales. Deja enfriar unos minutos para que solidifique.

    Flan de calabaza

    Cómo hacer flan de calabaza casero

    1. Asar y triturar la calabaza
      Parte la calabaza en trozos y ásala a 180 °C durante unos 35–40 minutos, hasta que esté tierna. Retira la pulpa y tritúrala hasta obtener un puré fino. Este paso es clave para garantizar un flan de calabaza cremoso.
    2. Mezclar los ingredientes
      En un bol grande, bate los huevos y añade el azúcar. Incorpora después la leche, la vainilla y la canela. Por último, agrega el puré de calabaza y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
    3. Verter la mezcla en el molde
      Coloca el caramelo en el fondo del molde y añade la mezcla del flan con suavidad para evitar burbujas.
    4. Hornear al baño maría
      Precalienta el horno a 170 °C. Pon el molde dentro de una bandeja con agua caliente y hornea durante 50–60 minutos. El flan estará listo cuando al pinchar el centro, el palillo salga ligeramente húmedo.
    5. Enfriar y desmoldar
      Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera durante al menos 4 horas. Este reposo intensifica los sabores y mejora la textura.

    Flan de dulce de leche

    Consejos para un flan perfecto

    • Si te gusta más ligero, sustituye parte de la leche por bebida vegetal y reduce el azúcar.
    • Para intensificar el sabor, añade una pizca de jengibre o nuez moscada.
    • Puedes preparar una versión sin horno utilizando moldes individuales y cociéndolos al vapor.

    Este flan es una joya dentro de los postres con calabaza fáciles: nutritivo, aromático y siempre agradecido. Tanto si buscas un flan de calabaza saludable como una versión más indulgente, la base es la misma: calabaza asada, cariño y una cocción suave. Disfrútalo en otoño… o cuando te apetezca un bocado dulce y reconfortante. ¡Buen provecho!

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas