La ultraizquierda siembra el caos en La Coruña con sillazos y pedradas a la Policía para boicotear a Abascal

Varios grupos de radicales de ultraizquierda gallegos se han personado este miércoles en la Plaza de María Pita, la más emblemática de la ciudad de La Coruña, con el objetivo de boicotear el acto de precampaña electoral del líder y candidato de Vox, Santiago Abascal. La Policía Nacional ha tenido que intervenir con cargas a los extremistas, después de que estos hayan respondido con violencia destrozando el mobiliario de las terrazas de la emblemática plaza coruñesa.

Los radicales han lanzado sillas y piedras a los agentes de la Policía Nacional, en un enfrentamiento que ha acabado por disolver el intento de las manifestaciones ultraizquierdistas de boicotear el acto de Santiago Abascal y Vox en La Coruña.

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El líder de la formación ha podido, pese al afán de los ultraizquierdistas, realizar una declaración ante los medios de comunicación presentes, entre los que se encuentra OKDIARIO, y ha calificado de «tirano» y «tecnócrata» a Pedro Sánchez y ha dicho que no cree que Javier Milei, presidente de Argentina, «esté alejado de la realidad» al decir que el presidente del Gobierno de España «es un dictador».

Al término del discurso de Abascal, la Plaza de María Pita, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de La Coruña, ha vivido momentos de mucha tensión, con los manifestantes tratando de avanzar y atacando a la Policía tras ser frenados por los agentes. Los radicales, muchos de ellos separatistas gallegos, han incrementado un clima de tensión ya de por sí alto y provocado cargas en un enfrentamiento en el que se ha producido lanzamiento de sillas y objetos por parte de los manifestantes.