Real Madrid – RB Leipzig: cuándo es el partido de la Champions League, a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis en directo y en streaming

Conoce la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League El Real Madrid - RB Leipzig de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu está preparado para acoger un partidazo de la Champions League como es el Real Madrid – RB Leipzig que cayó en la jornada 3 de la fase de liga. Los madridistas son conscientes de que un nuevo triunfo les ayudaría a mantener el pleno de victorias y a acercarse a ese objetivo que es acabar en el top 8 y así pasar directamente a los octavos de final de la máxima competición continental. Te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en este choque.

A qué hora juega el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League: horario del partido

El Real Madrid tiene que recibir en el Santiago Bernabéu la visita del RB Leipzig para jugar el partido que corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto merengue ha ganado los dos encuentros que ha disputado hasta el momento, por lo que José Mourinho espera sumar tres puntos más en un choque en el que puede volver a contar con Vinicius. Los alemanes, por su parte, han perdido sus dos choques y tratarán de dar la sorpresa en Concha Espina.

La UEFA que preside Aleksander Ceferin ha programado este apasionante Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League para este miércoles 21 de octubre. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado el horario de inicio de este choque que se juega en el Santiago Bernabéu para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League por TV y online en tiempo real: canal y streaming

Movistar+ es el medio de comunicación que tienen en propiedad los derechos televisivos de la máxima competición continental para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos. Es por ello que el Real Madrid – RB Leipzig de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Todos los clientes de este medio podrán descargarse la aplicación de Movistar+ para poder disfrutar en directo en streaming y en vivo online del Real Madrid – RB Leipzig de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Esta app está disponible en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la web con un ordenador.

Hay que destacar que en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – RB Leipzig desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Santiago Bernabéu y una vez finalice el duelo publicaremos en OKDIARIO la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Concha Espina.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – RB Leipzig

Por otro lado, tenemos que destacar que los hinchas del conjunto madridista y los seguidores de las diferentes competiciones continentales que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo van a poder escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Real Madrid – RB Leipzig para narrar lo que suceda en este duelo de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – RB Leipzig?

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en Chamartín, es el estadio donde se va a disputar este partidazo Real Madrid – RB Leipzig de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1947, la casa del conjunto de Concha Espina tiene capacidad para acoger a más de 80.000 espectadores, así que se espera una gran entrada este miércoles para animar a los suyos a seguir con el pleno de victorias en la máxima competición continental.

La UEFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para que sea el responsable de este Real Madrid – RB Leipzig de la fase de liga de la Champions League. Será el polaco Tomasz Kwiatkowski el que estará pendiente del VAR analizando todas las jugadas polémicas que se produzcan para si es necesario avisar a su compañero y recomendarle que revise la acción en el monitor que estará en la banda del Santiago Bernabéu.