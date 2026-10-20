‘Aviso’ de Mourinho a Vinicus: «Intocable sólo es el escudo»

José Mourinho compareció en la sala de prensa de Valdebebas para analizar el encuentro contra el Leipzig, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El entrenador del Real Madrid afronta la cita después de la goleada al Sevilla, con el objetivo de sumar una tercera victoria europea antes de visitar al Barcelona en el Clásico. El regreso de Vinicius, la mejoría del juego y la gestión del equipo en una semana de máxima exigencia marcaron la previa del portugués.

«El Leipzig no es el equipo que ha perdido mal en Múnich, es el que ganó al PSV, tiene tres puntos y se quiere clasificar. Hemos ganado tres partidos, en el último jugando muy bien, pero hay que seguir jugando y ganando», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Mourinho también elogió al colegiado del encuentro: «Tenemos un árbitro mañana que no está para bromas, tiene mucha calidad. Me da la sensación de que, de lo bueno que es y por su personalidad, el VAR con él no tiene un papel importante en el partido. Estoy muy contento de tener un árbitro como él en un encuentro importante».

Sobre la situación del equipo en la Champions, comentó lo siguiente: «Es muy pronto. Nuestro objetivo ahora es clasificarnos y después vendrá el siguiente objetivo, que será evitar el playoff. Tengo la sensación de que para ello van a ser necesarios muchos puntos. Primero hay que llegar a los 11 o 12 puntos que te clasifican y luego conseguir los que te permiten entrar en el top 8».

El portugués destacó el trabajo que se realiza en Valdebebas y la implicación de sus futbolistas: «Yo me he quedado aquí esta noche y ayer por la tarde he dormido donde he trabajado. Me gusta que se diga que Bellingham se cuida al detalle, que Diomande viene siempre por la tarde con el fisioterapeuta Iván, que se siente muy bien. Pero lo más importante es que, para que ellos tengan todo, hay mucha gente trabajando. Todo está disponible. Me gusta mucho esta dinámica global de trabajo».

Preguntado por la competencia de Diomande con Vinicius por un puesto en el once, dejó un mensaje claro: «Intocable es el escudo. No me gusta ese concepto de jugador intocable. Lo que le hace intocable no es ni lo que se ha pagado por él, ni el brazalete, ni el estatus. Lo que le hace intocable es su rendimiento».

Mourinho también analizó el margen de mejora del equipo: «Falta mucho. Hay que mejorar siempre, tanto individual como colectivamente. Entiendo que las exigencias de un club como el Madrid son máximas. Llevo aquí poco tiempo, pero he estado tres años. No puedo perder mi dirección: queda mucho trabajo por hacer a diferentes niveles. El aspecto táctico es una acumulación de experiencias y de trabajo. En una de las últimas conferencias de prensa ya dije que no era cabezón, sino que siempre estoy abierto a analizar y entender cosas. Estoy contento con muchas cosas, no con otras, y hay que seguir trabajando».

Al ser preguntado por dónde ve a Güler y Valverde, fue claro: «En el campo. Son jugadores diferentes, pero los dos tienen la capacidad de adaptarse a diferentes posiciones. Cada partido y cada equipo son diferentes. El otro día hemos jugado con un centro del campo diferente. Intento hacer la mejor alineación para el equipo. Hay momentos para todo y yo intento hacer las cosas bien. Algunas veces tendré razón y otras no».

El entrenador también habló de las opciones de Mbappé y Espí de jugar juntos: «Difícil. Que puedan jugar los dos en un 4-4-2 es posible, pero, con los jugadores de banda que tenemos, sería un 4-2-4. Otra cosa son los tiempos, como sucedió en Roma».

Además, entendió que Fran Soto dijera que los árbitros españoles son los mejores: «Para mí, mis jugadores son los mejores del mundo. Para Fran Soto, sus árbitros son los mejores del mundo».

Por último, hizo balance de sus primeros 100 días como entrenador del Real Madrid: «No puedo hablar de sorpresas ni de si me lo esperaba mejor o peor. Me esperaba lo que me he encontrado. No he venido pensando que voy a estar 100 días o tres años. Intento dar lo máximo cada día».