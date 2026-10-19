«Mourinho vino para esto». Con seguridad y una media sonrisa dibujada en la cara celebran en la cúpula del Real Madrid que su entrenador haya pasado del inmovilismo en el dibujo táctico y en la elección de los jugadores en las primeras jornadas a darle la vuelta a todo en el partido ante el Sevilla, posiblemente el más completo desde que Mou regresó a la casa blanca.

Los que mandan en el Real Madrid veían con inquietud y preocupación el bajo rendimiento del equipo, especialmente lejos del Bernabéu, mientras desde el banquillo José Mourinho insistía en el mismo plan: Tchouaméni y Fede Valverde en el doble pivote, Güler a la derecha y la BMV por encima de todas las cosas. Así llegaron las derrotas ante el Betis y en el derbi con todos los asteriscos arbitrales puestos.

Pero Mou ha cambiado a tiempo. Ante el Sevilla Fede Valverde fue el lateral derecho titular. No fue una decisión puntual de un partido, fue una elección voluntaria del entrenador del Real Madrid, que consideró que el uruguayo le aportaba más en esa demarcación que los dos laterales diestros que tiene en la plantilla, Dumfries y Trent. El resultado y el juego del equipo le dieron la razón.

El nuevo Güler

«El míster no se casa con nadie y sus decisiones han mejorado al equipo», aseguran en la cúpula del Real Madrid, encantados con ese nuevo rol de Arda Güler con galones en el centro del campo al lado de Tchouaméni y con la ayuda de Bellingham como tercer hombre en el inicio de las jugadas. Desde el club son conscientes de que un exceso de delanteros acaba partiendo al equipo y que tantos corredores (Vinicius, Diomande, Bellingham o Mbappé) también necesitan un pasador.

Además, los que mandan en el Real Madrid saben que Mourinho iba a aprovechar la sanción de Vinicius para reubicar a Diomande en la banda izquierda y darle al costamarfileño los minutos que necesita para lograr su adaptación al equipo. Su partidazo, pleno de despliegue físico, desborde y sacrificio defensivo, les daba la razón a todos, también al entrenador, que se mostró exigente con Diomande en rueda de prensa y cariñoso con Vinicius, al que se resiste a perder.

Mourinho ya advirtió a la cúpula del club durante el larguísimo parón de selecciones que a la vuelta iba a tomar algunas decisiones que podrían resultar «incómodas» en algunos círculos cercanos al presidente. Se refería, sobre todo, a la suplencia de Vinicius en algún partido, tal como ocurrió en el duelo ante el Villarreal justo después de que el brasileño viniera de regreso de su extenuante viaje por Australia e India.

Desde entonces Mourinho ha tomado decisiones nada fáciles: sentar a Vinicius, no dar ninguna titularidad a Bernardo Silva, desplazar a Fede Valverde a la banda derecha o reubicar a Arda Güler en el pivote como acompañante de Tchouaméni son muestras suficientes de que Mou va a «mear con la suya» como dijo Guardiola y que si tiene que pegársela en el Real Madrid, lo hará con sus ideas propias, no con las que le quiera imponer nadie.