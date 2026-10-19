El Sevilla rabia contra el Real Madrid lo que no hizo con el Barça: «Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos»

El Sevilla ha estallado con toda su furia contra el Real Madrid. Poco después de perder por goleada en el Santiago Bernabéu, el club andaluz aprovechó la madrugada para atacar el arbitraje por no expulsar a Arda Güler por su supuesta agresión a Peque. Una acción de la que no hay imágenes claras para valorar si la acción era de tarjeta roja, pero que sirvió al equipo hispalense para usar sus redes sociales para insinuar que fue robado por no haber jugado con superioridad numérica durante casi todo el partido.

Un ataque intenso que comenzaba poco después de acabar el choque. Si bien el VAR no mostró las imágenes de un posible codazo del turco a Peque, para el Sevilla fue bastante claro. Primero fue Juan Iglesias en zona mixta el que aseguró que era bastante claro: «Ha sido una agresión a Peque en la primera parte. He visto la acción, me parece una agresión. Muchas veces no se puede hablar con los árbitros, no te lo permiten. Sabíamos a lo que veníamos», comentó.

Luego siguió Luis García Plaza, siendo más contundente en rueda de prensa: «¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. Estamos indignados. El árbitro a lo mejor no lo ve, pero es una jugada de VAR muy clara. Hay que hablar con el VAR, no con el árbitro», comentó el entrenador sevillista. Fue entonces cuando dirigió su ataque en sus redes sociales.

Un criterio diferente del Sevilla entre Real Madrid y Barcelona

El Sevilla no se guardó nada y fue con todo: «Codazo y se acabó». Así tituló su crónica en su página web, pero luego fue directo a la realización de la Liga para dejar indirectas sobre la honestidad arbitral. Su primer tweet fue para rabiar con el primer gol de Kylian Mbappé (era el 2-0) por una supuesta falta previa de Konaté a Ure. La jugada no fue revisada en un contragolpe en el el central le ganó la posición al delantero. De hecho, hasta Luis García no le dio tanta importancia, ya que su principal queja, de la que no tiene duda, es de la roja a Güler. «¿Podéis rebobinar 18 segundos? Nos gustaría ver la jugada entera», escribió el Sevilla.

Una imagen que más tarde publicó Movistar, pero que no sirvió para calmar el cabreo andaluz: «Vaya…¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en Twitter que en la retransmisión». No contento con solo dejarlo ahí, el Sevilla escribió un tercer tweet llamando ladrón al Real Madrid. El mismo canal de televisión catalogó el gol del francés como algo que «debían colgarlo en el Louvre» y el Sevilla respondió con ironía: «Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos…». Tres dardos en menos de dos horas.

Curiosamente, el Sevilla no hizo lo mismo contra el Barcelona. Rodri también dio un codazo que sí tuvo una toma clara y, aunque el jugador culé no fue expulsado, el club andaluz no lanzó ni un solo mensaje insinuando nada en contra del club catalán. Un escueto «compitió con valentía y mostró identidad» y un Luis García que pedía «respeto a los árbitros» fue lo único que se escuchó en el Sánchez-Pizjuán. De nuevo, una doble lectura en la que se ataca al Real Madrid, mientras que el Barça salió impune.