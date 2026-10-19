El CTA pone el balón en el tejado de Tebas con la realización televisiva: «No se ve claro»

El Comité Técnico de Árbitros apuntó a la realización televisiva llevada a cabo por la Liga de Javier Tebas en la polémica jugada entre Güler y Peque en la que el árbitro Busquets Ferrer no tuvo una imagen nítida de la acción. Ni el colegiado del partido ni Cuadra Fernández, que estuvo en el VAR, tuvieron a su disposición una imagen clara del presunto codazo que el futbolista del Real Madrid habría propinado al jugador del Sevilla antes del primer tanto del conjunto blanco.

El Real Madrid goleó al Sevilla en el partido disputado el domingo en el Bernabéu y que no estuvo exento de polémica. Minutos antes de que Arda Güler anotara un gol de bandera para adelantar al conjunto blanco, el jugador turco fue protagonista de una acción en la que el Sevilla reclamó un codazo sobre Peque. Todo comenzó en un agarrón del jugador hispalense y un presunto codazo del madridista por el que el cuadro visitante reclamó la expulsión.

Después de irse al suelo y ser levantado por Huijsen, el árbitro del partido, Busquets Ferrer, decidió no castigar la acción con tarjeta roja pese a las protestas de los jugadores del Sevilla. El motivo fue que el colegiado no evidenció una conducta agresiva de Güler con las imágenes de las que dispuso, que fueron pocas y después una toma lejana. Esto hizo que ni siquiera acudiera al monitor para consultar una imagen porque no había prueba del presunto codazo del jugador del Real Madrid.

El CTA apunta a la realización televisiva

Ni el árbitro del partido, Busquets Ferrer, ni el del VAR, Cuadra Fernández, pudieron tener una imagen nítida del presunto codazo de Arda Güler y Peque y desde el CTA apuntaron a la realización televisiva llevada a cabo por la Liga de Tebas como la culpable de que los árbitros no tuvieran una toma clara de la jugada más polémica del partido.

⚖️‼️ «Fuentes del CTA cuentan al #CarruselCanalla que en el VAR tienen las mismas cámaras que en la producción televisiva» 📺 «Dicen que si no ha intervenido, no hay ninguna EVIDENCIA. No lo han podido ver con nitidez» 🎙️ Noticia que nos cuenta @hectorglez29 https://t.co/oPPmWFJJmP — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 18, 2026

«Fuentes del CTA nos cuentan que en el VAR tienen las mismas cámaras que en la producción televisiva y que se habrán chequeado absolutamente todas, y si no ha intervenido, es que no hay evidencia que indique una conducta violenta de manera nítida e incuestionable. Básicamente, no la han podido ver con nitidez», informaron en El Carrusel Deportivo de la cadena SER minutos después de la conclusión del partido.

Juanma Castaño también salió al paso de esto en la COPE apuntando a la Liga. «Es una imagen que viene realizada, hecha por la Liga. No se puede intervenir en la realización de un partido», afirmó sobre las críticas que cayeron a Movistar o DAZN, las televisiones encargadas de retransmitir los partidos de Liga.