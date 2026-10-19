Cañizares se moja sobre la no expulsión de Güler: «La realización es nefasta y el VAR no puede actuar»

La acción de Arda Güler provocó múltiples interpretaciones sobre si debió o no ser expulsado contra el Sevilla. El turco tuvo un forcejeo con Peque sin balón en el que el jugador andaluz acabó en el suelo quejándose de un codazo en la cara. Sin embargo, el VAR nunca mostró una buena imagen de lo que verdaderamente había pasado, provocando la incredulidad en el equipo sevillista. Uno de los más contundentes fue Santiago Cañizares, que atizó contra la Liga por un error garrafal en la gestión de la jugada.

El futbolista del Real Madrid acabó desquiciado después de que en un contragolpe le agarraran de la camiseta para que no continuara la jugada. Tratando de quitárselo de encima, se pudo ver un contacto entre ambos. Sin embargo, en la televisión solo ponían tomas desde muy lejos y no se apreciaba el grado de intensidad del golpe. Es por ello que, ante la falta de pruebas consistentes, el VAR no llamó al árbitro y Güler siguió jugando todo el partido.

«No estoy defendiendo si es expulsión o no. Para mí es clarísima, pero yo no entiendo la posición del VAR. Estoy criticando a la realización. Creo que el VAR se siente preso de la realización nefasta y, por lo tanto, no puede actuar de forma contundente. Tenemos una incertidumbre tremenda hoy en el partido por culpa de las imágenes. Es incomprensible que en un estadio como el Bernabéu, en un partido en horario prime, los encargados de hacer las imágenes y de que la liga las difunda a toda Europa no sean capaces de aclararnos las cosas», dijo en Movistar.

Una acción que, al igual que Cañizares, el Sevilla también manifestó a través de Juan Iglesias y Luis García Plaza. Para ambos consideraban que era inadmisible que no hubiera una repetición clara, aunque para ellos la versión de Peque era la real y Güler le había dado un codazo en la cara. Otra chapuza de la Liga ante la jugada polémica del partido, que deja sin saber realmente qué pasó y que acabó en la victoria de los de José Mourinho.