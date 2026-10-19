Arda Güler explotó contra Peque por simular una agresión: «Has hecho mucho teatro»

Arda Güler fue un claro protagonista en la victoria del Real Madrid contra el Sevilla. Aunque fue el autor de uno de los golazos del partido, los jugadores andaluces pidieron minutos antes su expulsión por una supuesta agresión a Peque tras un codazo en la cara. Una acción que el VAR no llamó al árbitro y que derivó en que el turco tuviera un encontronazo con el sevillista mientras ambos se marchaban al túnel de vestuarios.

Ocurrió en el primer tramo del encuentro durante un contragolpe del Real Madrid. Peque agarró de forma continuada la camiseta del otomano y este se deshizo de él en un forcejeo en el que el rival acabó en el suelo asegurando que había recibido un golpe en su rostro. Fue entonces cuando llegó la tangana, cuando Huijsen trató de levantarle al valorar que estaba exagerando para provocar la tarjeta roja, y varios jugadores del Sevilla fueron a enzarzarse con el central.

Después de varios segundos de espera, Busquets Ferrer no recibió la llamada del VAR de Cuadra Fernández para que revisase la jugada del monitor. La jugada terminó ahí y minutos más tarde Güler marcaría el primero tras una obra de arte por toda la escuadra. Con ya 2-0 en la primera parte, en el momento en el que ambos equipos se marchaban al descanso, el turco fue a por Peque para increparle por haber intentado provocar una tarjeta roja: «Has hecho mucho teatro», decía con la boca tapada.

Una acción que captaron las cámaras de Movistar y que no llegó más allá de una tensa discusión con ambos ocultando lo que decían. No volvieron a encontrarse en el partido, pero el Sevilla insistió en que debió ser expulsado y estallaron contra el VAR: «Hemos estado en el partido, lo hemos intentando. Creo que el partido se ha decidido un poco por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión en la primera parte. Lo de Peque me parece una agresión, también hay una falta a Robbie Ure que ni han repetido. Sabíamos a lo que veníamos, toca hacer autocrítica, pero sabiendo que ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte», comentó Juan Iglesias después del partido.

Pero el más contundente fue Luis García, quien atizó con el arbitraje insinuando una supuesta ayuda al Real Madrid: «Espero que todos tituléis ‘Codazo y se acabó’. Once contra once merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. Desde el 25 debimos jugar once contra 10. Es una jugada muy clara. Nos han privado de jugar en superioridad. A lo mejor nos ganan, pero no nos dejaron. Nos hubiese tocado jugar diez contra once durante 75 minutos. En el descanso solo sabía decir que le había pegado. Es que es roja, es una agresión», comentó.

«Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. Estamos indignados. El árbitro a lo mejor no lo ve, pero es una jugada de VAR muy clara. Hay que hablar con el VAR, no con el árbitro», zanjó.