Luis García Plaza: «Quizá el VAR no avisó al árbitro porque el Real Madrid no podía llegar a nueve puntos al Clásico»

Luis García Plaza acudió muy enfadado a la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras el encuentro que el Sevilla perdió por 4-1 contra el Real Madrid. El entrenador del conjunto andaluz estaba muy cabreado con el arbitraje y considera que la acción de Güler con Peque era de roja clara.

Al ser cuestionado sobre el titular del partido de la web del Sevilla («codazo y se acabó»), fue claro: «Espero que lo tituléis todos. Hay un partido, 11 contra 11, que merecen ganar, pero nos privaron de jugar otro partido. 11 contra 11 creo que tenemos que hacer más cosas. Nos descompusimos. En el segundo gol hay una falta que no nos pitan».

«Es una jugada muy clara. Nos han privado de jugar en superioridad. A lo mejor nos ganan, pero no nos dejaron. Nos hubiese tocado jugar diez contra once durante 75 minutos. En el descanso solo sabía decir que le había pegado. Es que es roja, es una agresión», ha dicho Luis García Plaza.

El entrenador del Sevilla se preguntó por qué no intervino el VAR en esa jugada: «¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. Estamos indignados. El árbitro a lo mejor no lo ve, pero es una jugada de VAR muy clara. Hay que hablar con el VAR, no con el árbitro».

La rueda de prensa posterior al partido de este Real Madrid – Sevilla se centró en la polémica arbitral. Incluso Luis García Plaza señaló que no merecía la pena hablar de otra cosa que no fuera eso. El técnico del Sevilla consideró que el partido no lo podía analizar sin esa roja que pide de Arda Güler.

«No veo al Madrid y al Atlético tan mal, pero es que el otro lleva pleno de puntos», fue lo único que dijo el entrenador del Sevilla que no tuviera que ver con la polémica arbitral.