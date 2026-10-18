Arda Güler, Mbappé y Diomande regalan una noche de golazos en el Bernabéu

El Real Madrid dio una exhibición de golazos en el Santiago Bernabéu. Arda Güler y Kylian Mbappé abrieron el marcador contra el Sevilla con dos obras de arte que rompieron la defensa rival después de unos minutos excelsos de los de José Mourinho. A pesar de que al principio costó generar peligro, el equipo merengue fue mejorando con el paso de los minutos hasta encontrar a las dos estrellas para romper el esquema de los andaluces.

El primer gol ocurría minutos después de un momento polémico en el que los jugadores del Sevilla pedían la expulsión a Güler por un supuesto codazo a Peque. Sin embargo, Busquets Ferrer no recibió la llamada del VAR de Cuadra Fernández para que revisase la jugada del monitor. El turco subió la intensidad y abrió el marcador sacando su clase a pasear. En otro contragolpe del Real Madrid tras una recuperación en campo rival que acabó con Diomande desbordando desde la banda izquierda para darle un caramelo pegadito a la línea del área para que Arda soltase un latigazo exquisito a la escuadra derecha, imposible para el portero rival.

Un golazo antes de la media hora de partido que puso en ebullición al Real Madrid para tumbar la defensa del Sevilla. Fue entonces cuando, siete minutos más tarde, la genialidad iba a llegar de Kylian Mbappé para marcar el segundo gol del Real Madrid. Otro pase horizontal de Diomande, que no llegó a tocar Bellingham, llegó a las botas del francés para sacar una ruleta preciosa y deshacerse con un juego de pies rapidísimo para dejar tumbado a Vlachodimos.

En la segunda parte, Mbappé haría su doblete en el minuto 60 después de provocar un penalti tras un contacto con Castrín cuando se plantaba solo ante el guardameta. El galo se atrevió con un lanzamiento a lo panenka para poner el tercero en el marcador, otra vez, gracias a una gran conexión entre Diomande y Kylian. La fiesta no iba a acabar ahí. Pese a que el Sevilla recortó distancias, fue el momento del marfileño cuando cogió un balón desde el mediocampo para meterse hacia dentro con una velocidad electrizante y soltar un misil a la escuadra izquierda. Un gol para culminar una goleada en el Bernabéu y mirar ya al Clásico.