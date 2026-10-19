El Sevilla clama por el «codazo y se acabó» de Güler pero guardó silencio tras uno claro de Rodri ante el Barcelona

«Codazo y se acabó», que titulaba el Sevilla a la crónica del partido ante el Real Madrid colgada en su web. «Espero que lo tituléis todos», apuntaba después Luis García Plaza en la rueda de prensa posterior, deslizando que el motivo por el que el VAR no entró lo mismo tenía que ver con que los madridistas «no lleguen a nueve puntos al Clásico». La realidad es que no había una imagen clara de lo sucedido, todo lo contrario a lo que pasó en el Sevilla-Barcelona, donde Rodri propinó un codazo en la nuca a un futbolista del conjunto hispalense en el área. Perdieron 1-3 y entonces no se habló de la acción.

En el partido celebrado en el Sánchez-Pizjuán, sí que había una toma en la que se veía clara la acción. Cabe recordar que el VAR tiene las imágenes de la realización televisiva, por lo que todas las que aparecen repetidas con detalle están a disposición de la sala VOR. En la acción de Rodri, apareció una en la que se veía claramente su codazo. Va con el antebrazo en una disputa en el área y lo impacta en la cabeza del jugador del Sevilla, aparentemente de forma deliberada.

Entonces, no hubo un titular explosivo. No dijeron que «codazo y se acabó» ante el 1-3 del Barcelona. La victoria del conjunto culé fue titulada por parte del Sevilla como «compitió con valentía y mostró identidad». En rueda de prensa, García Plaza tampoco habló sobre lo sucedido. De hecho, alardea habitualmente de que «hay que respetar a los árbitros». En esta ocasión no lo hizo.

Tampoco se quejó cuando en las dos primeras jornadas de Liga se llevó los seis puntos posibles gracias a los arbitrajes. Ante el Rayo Vallecano, De Burgos Bengoetxea les pitó hasta tres penaltis, el último de ellos es uno de los más surrealistas que se han visto en años, para que remontasen un 0-1 y ganasen, además de anularle un gol a los madrileños. En la segunda, frente al Athletic, el error reconocido del árbitro y del VAR para expulsar a Yuri que les permitió ganar ante 10 futbolistas.

Entonces, ni la web del Sevilla, ni el propio García Plaza hicieron mención a las ayudas arbitrales. En esta ocasión, aunque no hay una toma clara de la acción de Güler, viéndose todas desde lejos, el Sevilla considera que desde el VAR debían haber llamado al colegiado para revisar la acción y expulsar al turco.