Mourinho ya tiene el plan del Clásico

Mourinho encuentra el plan para el Clásico. El Real Madrid necesitaba ganar al Sevilla, pero también reconocerse en una propuesta que le permita viajar al Camp Nou con argumentos. El 4-1 dejó algo más que tres puntos: una distribución de futbolistas que mejoró el juego, dio sentido a las posesiones y permitió aprovechar mejor el talento de la plantilla. El once del próximo domingo será muy parecido al que empezó a despejar dudas en el Santiago Bernabéu.

La cita marcará el devenir de la Liga. Una victoria del Barcelona dejaría muy tocados a los blancos y complicaría seriamente sus opciones de pelear por el campeonato. Un triunfo madridista, en cambio, les permitiría reengancharse y cambiar el ánimo de una temporada que necesita continuidad. Mourinho ya tiene una base sobre la que preparar ese examen. Ahora debe ajustar las piezas y comprobar el estado físico de las alternativas.

Diomande estará en la izquierda. Su partido contra el Sevilla le hace merecedor de esa continuidad. El marfileño participó en las acciones de los cuatro goles y cerró su actuación con un derechazo desde fuera del área que entró por la escuadra. Antes había asistido a Güler, intervenido en el origen del primer tanto de Mbappé y filtrado el pase que acabó en el penalti sobre el francés. Una exhibición que le acerca al Camp Nou como uno de los principales argumentos ofensivos del Madrid.

Su presencia, además, mejora a Cucurella. El lateral encuentra un socio que ofrece desmarques, amenaza al espacio y obliga al rival a vigilar constantemente su espalda. Esa conexión permite que el internacional español tenga más opciones con el balón y que el equipo gane profundidad por ese costado. Diomande todavía debe afinar algunas entregas y decisiones, pero su capacidad para desequilibrar pesa mucho en un ataque que necesita abrir caminos para Mbappé.

Güler se gana ser fijo

En el centro del campo, Güler se ha ganado ser titular. El turco puso el cerebro y el criterio ante el Sevilla. Supo cuándo acelerar, cuándo asegurar el pase y dónde colocarse para dar una salida al compañero. Su gol premió una llegada desde segunda línea, aunque lo más valioso fue su influencia en el funcionamiento colectivo. Con él, Bellingham y Mbappé encontraron un futbolista capaz de interpretar sus movimientos y hacerles llegar el balón en mejores condiciones.

También respondió a la exigencia que Mourinho venía planteándole para jugar por dentro. Ayudó a Tchouaméni, participó en la presión y acompañó su calidad con trabajo defensivo. El portugués reclamaba un interior que pudiera intervenir en las dos direcciones y Güler dio un paso importante. Su actuación refuerza la idea de mantenerle en la medular en el partido de mayor exigencia.

Para que esa estructura funcione, Valverde seguirá en el lateral derecho. «Es el mejor lateral derecho de la plantilla», aseguran voces autorizadas del vestuario. Son las mismas que llevaban días defendiendo esa solución pensando en el Barcelona. El uruguayo aporta velocidad para corregir, agresividad en los duelos y recorrido para incorporarse. Su cambio de posición permite introducir a Güler sin renunciar a un futbolista que sostiene al equipo cuando toca correr hacia atrás.

La gran duda

La principal incógnita está por delante de Fede. Endrick puede conservar su sitio, pero Mourinho tiene alternativas. Brahim puede entrar si está bien físicamente. Otra posibilidad pasa por introducir a Bernardo Silva en el centro del campo y desplazar a Güler hacia la derecha, aunque esa variante exige que el portugués mejore su condición física. El Sevilla dejó una idea que funciona. El siguiente reto consiste en hacerla competir en el Camp Nou.