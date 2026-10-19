Mourinho: «¿La polémica del Betis-Barcelona? Un día más en la oficina»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que el Real Madrid ganó frente al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Esta vez el luso sí acudió a sala de prensa, no como sucedió contra el Villarreal el pasado fin de semana. Los blancos ganaron gracias a un doblete de Mbappé y los golazos de Arda Güler y Diomande.

José Mourinho se mostró satisfecho con la actuación del Real Madrid frente al Sevilla y destacó la respuesta de sus jugadores después de la remontada europea en Roma. El portugués valoró el juego, la actitud y el regreso de Militao en una noche que reforzó al conjunto blanco. «Hemos jugado bien desde el inicio, con jugadores muy motivados y respetando a un rival que habíamos estudiado y cuyo potencial conocíamos. Tenemos mucha calidad individual de base. Había una dinámica y una energía diferentes después del partido de Roma», explicó.

El entrenador también puso en valor la reacción posterior al tanto sevillista. «El gol del Sevilla llegó en un momento en el que nadie lo esperaba y después hubo una reacción para acabar con el partido. Es una noche muy buena, también por el significado del regreso de Militao. Para nosotros, como grupo, que le hemos visto sufrir, es algo que nos toca», añadió.

Sobre el central brasileño, Mourinho pidió paciencia, aunque destacó las cualidades que ya muestra en los entrenamientos. «Lleva solo tres semanas entrenando después de tanto tiempo fuera. Le falta mucho, pero en los entrenamientos se ve la dimensión que tiene, táctica y técnicamente, pero también emocionalmente y en las lecturas del juego. Hay que esperar y darle estas oportunidades para que gane confianza. Es un jugador muy bueno. Con esta ausencia larga de Asencio nos faltaba la seguridad de tener cuatro centrales», señaló.

El portugués defendió el trabajo que está realizando su equipo y recordó que el proceso necesita tiempo. «Hemos hecho un gran partido. En Roma fue un partido ultradifícil y el equipo supo reaccionar. Somos un equipo y trabajamos para mejorar. Estamos juntos desde hace poquísimo tiempo. Es difícil tener la tranquilidad que otros entrenadores tienen en otros clubes, con la dimensión del Real Madrid, pero estamos aprovechando cada minuto que tenemos», aseguró. A continuación, dirigió la mirada al siguiente compromiso: «Mañana, a entrenar, que tenemos partido el miércoles contra un equipo que jugó ayer y que ya tiene ventaja».

Mourinho también quiso reconocer la aportación de quienes no tienen minutos. Para explicarlo, recurrió al ejemplo de Lunin y al rendimiento de Courtois. «Cada uno aporta a su modo. Ayer hablaba de Lunin porque tengo mucho respeto por él. No ha jugado un minuto, pero el modo en el que está jugando Courtois… Cuando la gente habla de meritocracia, no se puede medir, no hay un modo de evaluarla. No se puede decir que estos son los once que más lo merecen. En mi caso son 24», afirmó.

Pese a las conclusiones que dejó la alineación ante el Sevilla, el entrenador evitó adelantar sus planes para el Camp Nou. «Hay Champions por jugar y solo pensamos en eso. No voy a pensar en nada más hasta el domingo por la noche», manifestó. Sí reconoció que había encontrado indicios para confiar en esta distribución: «Había señales en partes de los partidos que nos dejaban claro que la cosa podía funcionar bien. Hay mucha gente que merece jugar, gente que no ha salido del banquillo y merece jugar. Rüdiger hizo el gol de la victoria en Roma y hoy ni jugó, pero la cosa ha salido bien».

Uno de los nombres propios fue Valverde, al que situó como lateral derecho por detrás de Endrick. Mourinho elogió su polivalencia y explicó la decisión de dejar en el banquillo a Trent y Dumfries. «Si tuviéramos cuatro Valverdes, uno jugaría en cada posición, porque es uno de los jugadores más multifuncionales que existen en el fútbol. Puede jugar de todo. Hoy hizo un partido de un grandísimo nivel», destacó. «No es fácil dejar en el banquillo a dos laterales derechos, pero mi sensación era que detrás de Endrick vendría bien un lateral derecho con profundidad. Valverde lo ha hecho muy bien. Es el capitán del Real Madrid: si tiene que jugar de portero, jugará», añadió.

También habló del margen de crecimiento de Diomande, al que mantuvo el nivel de exigencia pese a su actuación. «Tiene mucho que mejorar. Es joven, no es un producto acabado y aquí el nivel de exigencia es muy alto. Juega con el peso de lo que pagó el Madrid. Tiene que mejorar cosas, especialmente la definición. Le cuesta relajarse en el último segundo para tomar la decisión correcta. Esto llegará. Me recuerda a Vinicius cuando llegó al Madrid», analizó.

La comparecencia también tuvo espacio para la polémica arbitral y las quejas de Luis García Plaza. Mourinho aseguró que no había visto imágenes que le permitieran valorar la acción reclamada por el entrenador sevillista. «No quiero escapar de la pregunta sobre la polémica, quiero escapar de las palabras de Luis. Nadie me ha conseguido enseñar qué ha pasado. No tengo ninguna imagen de las cosas de las que están hablando y que tanto han molestado a Luis», sostuvo.

El portugués aseguró que admitiría una decisión favorable si las imágenes la acreditasen. «Lo digo con toda la honestidad: si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré problema en decirlo. Pero creo que nos pasará muchas más veces lo opuesto. Esa es la tendencia natural de las cosas. Si el sábado alguien me hace llegar una imagen clara de algo que no he visto y que mi jugador dice que no ha pasado, ahí estaré», afirmó. Después dejó una respuesta más contundente: «Yo hoy no he pensado en el Clásico. Pierdes por tres goles y le preguntan al entrenador solo por un caso que no es caso. Para él es fantástico. Hasta ahora no he visto nada».

Respecto a la Champions, Mourinho recordó la importancia de evitar la eliminatoria previa a octavos. «Hay dos objetivos en estos ocho partidos. El primero es entrar en la clasificación y el segundo, estar entre los ocho primeros, que te quita dos partidos. El año pasado el Madrid tuvo que jugarlos y no son partidos bienvenidos. Hemos conseguido seis puntos contra los equipos italianos y en circunstancias difíciles. El Leipzig viene herido por el partido contra el Bayern y es más peligroso», advirtió.

El técnico aseguró que había dedicado su atención al próximo rival europeo cuando fue preguntado por el Betis-Barcelona. «No vi el Betis-Barcelona, vi al Leipzig. Cuando mis jugadores no se concentran, yo sí que lo hago y me concentro solo. He visto el Bayern-Leipzig y no vi nada más. Me llegaron las fotos, pero tampoco es una sorpresa para mí. Un día más en la oficina», respondió.

Por último, confirmó que Vinicius será titular el miércoles. «La Champions es un modo de mantenerse motivado. Que lo haga bien. Ha trabajado mucho desde el punto de vista físico. Que las cosas le salgan como se merece y como necesitamos», expresó Mourinho, antes de insistir en su advertencia sobre el rival: «El Leipzig no es el que perdió en Múnich, es otra cosa».