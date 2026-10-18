Diego López vuelve a ponerse al servicio de Mourinho: releva al sancionado Nuno Santos

Diego López vuelve a ponerse al servicio de José Mourinho. El ex guardameta, entrenador de porteros del Castilla, ejerce de entrenador de porteros del primer equipo contra el Sevilla por la ausencia de Nuno Santos, expulsado en el último encuentro de Liga frente al Villarreal. Una circunstancia que reúne de nuevo al técnico portugués con uno de los futbolistas por los que más fuerte apostó durante su primera etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.

La expulsión de Nuno Santos obliga a modificar el reparto de funciones en el cuerpo técnico madridista. El responsable de preparar a los guardametas vio la tarjeta roja en el encuentro del pasado 10 de octubre, una noche marcada por la tensión y las protestas en el banquillo blanco. Ante el Sevilla, Diego López asume esa labor y aporta su experiencia en una posición que conoce perfectamente.

Su presencia tiene, además, una carga especial por su historia con Mourinho. El gallego sabe lo que significa defender la portería del Real Madrid y también trabajar bajo las órdenes de un entrenador que le entregó su confianza en uno de los momentos de mayor presión de su carrera.

Una apuesta que marcó su carrera

Diego López regresó al Real Madrid en enero de 2013, procedente del Sevilla, después de la lesión de Casillas en una mano. Lo que comenzó como una incorporación para cubrir una baja terminó convirtiéndose en una apuesta firme de Mourinho. El portero respondió y el portugués le mantuvo como titular cuando el capitán estuvo recuperado.

Aquella elección colocó al gallego en el centro del debate. Cada partido se examinaba con lupa y la discusión sobre la portería acompañó los últimos meses del entrenador en Madrid. Mourinho defendió su criterio públicamente: «Me gusta más como portero Diego López que Casillas». Una declaración que reflejaba hasta dónde estaba dispuesto a sostener su decisión.

Un agradecimiento que permanece

Diego López nunca ha olvidado aquel respaldo. En noviembre de 2024 aseguró estar «enteramente agradecido» al portugués y explicó que le transmitió su confianza desde la primera conversación. El exguardameta destacó especialmente el valor de ese apoyo en unas circunstancias difíciles, con la responsabilidad y la presión que acompañaban al puesto.

Ahora, la relación se traslada a otra función. Diego López ya no se coloca los guantes para responder a la apuesta de Mourinho: trabaja con quienes defienden la portería blanca. La ausencia de Nuno Santos le sitúa ante esa responsabilidad contra el Sevilla y vuelve a conectar dos trayectorias unidas por una decisión que ninguno ha olvidado.