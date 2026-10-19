Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que Diomande acabará siendo más importante que Vinicius con Mourinho?

El Real Madrid ha sido testigo del potencial que tiene Diomande. El marfileño dio una exhibición en el Santiago Bernabéu con un golazo al Sevilla y la muestra de que tiene nivel para afrontar el reto de ser titular en su primer Clásico. Hasta que vuelva Vinicius, el extremo aspira a ser el dueño de esa banda izquierda. Sin embargo, el hecho de que Mourinho adelantara que el brasileño sería titular en Champions contra el Leipzig hace que en el horizonte se plantee un debate que divide al madridismo: ¿Crees que Diomande acabará siendo más importante que Vinicius con Mourinho? ¡Vota en nuestra encuesta!