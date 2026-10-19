La reflexión de Mourinho sobre Valverde: «Si tiene que jugar de portero…»

José Mourinho tuvo buenas palabras para Fede Valverde tras la buena victoria del Real Madrid contra el Sevilla, donde el conjunto blanco mostró señales de mejoría. Esto fue en buena parte gracias al entrenador portugués, que revolucionó el once desplazando a Fede Valverde a la posición de lateral derecho y ubicando a Güler junto a Tchouaméni en la posición del centrocampista. Esto mejoró al equipo, que ahora mira con optimismo lo que le viene contra el Leipzig en Champions y el Clásico de la Liga el próximo domingo.

El Real Madrid goleó al Sevilla en un partido en el que el conjunto blanco cuajó una gran primera parte que resolvió con dos golazos de Arda Güler y Kylian Mbappé. José Mourinho tocó la pizarra y ubicó a Fede Valverde en el lateral derecho por detrás de Endrick y además también centró al futbolista turco, que le dio más sentido al juego del Real Madrid, que mejoró notablemente con los cambios del entrenador portugués.

«Es un buen partido, globalmente y con muchísimos jugadores que individualmente han estado a nivel alto. Hemos controlado del primer al último minuto. Con goles de calidad y posesión que no siempre da una imagen real del partido, pero que hoy justifica el dominio que hemos tenido. No es sólo ganar, que es lo más importante. Es ganar, jugar bien, tener sensaciones positivas», valoró el entrenador a la conclusión del partido.

Mourinho se rinde a Valverde

José Mourinho también tuvo buenas palabras para Fede Valverde después de un partido notable del capitán, que volvió a mostrar un nivel excelente en la banda derecha. «Este es Valverde, de los jugadores más multifuncionales del fútbol; puede jugar de todo y con un nivel altísimo. Ha hecho un duelo de alto nivel», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido.

«No es fácil para un entrenador dejar a dos laterales de calidad en el banquillo, pero mi sensación era que detrás de Endrick me vendría muy bien un lateral profundo y con calidad para jugar también», valoró sobre su decisión de dejar a sus dos laterales en el banquillo para ubicar en esa posición a Fede Valverde. «Fede lo ha hecho muy bien. Pero yo no le convenzo de nada. Es el capitán; si tiene que jugar de portero le doy los guantes y puerta», finalizó.