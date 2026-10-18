Tebas se victimiza por la pancarta del Bernabéu: «El Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad»

Javier Tebas no ha tardado en volver a la carga. En esta ocasión, en respuesta a la pancarta mostrada por el Santiago Bernabéu, en la que se leía: «No es fútbol, son Tebas y Negreira». El presidente de la Liga ha vuelto a la carga, después de que el Real Madrid solicitara su dimisión por comparar a la directiva del club con la Alemania nazi y tras un mensaje claro del madridismo, que vincula a la patronal con la falta de actuación en el caso Negreira, puesto que cabe recordar que sus abogados hicieron una pregunta al Barcelona en la vista.

Minutos después de que el fondo sur exhibiera la pancarta, Tebas a vuelto a criticar al club. Se ratifica en sus mensajes, diciendo que «los hechos» le van «dando la razón». Lanza una nueva acusación al club perteneciente a la competición que dirige, diciendo que ponen «a personas concretas en la diana», refiriéndose a él mismo. «La dirección del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad, también en sus comunicados y publicaciones oficiales», apunta.

«Señalar, desacreditar y alimentar esa hostilidad es una enorme irresponsabilidad. Los dirigentes tienen la obligación de comprender las consecuencias de los mensajes que promueven y amplifican», señala el presidente de la Liga, que cabe recordar que lleva años descalificando tanto al Real Madrid como a su presidente y que, no olvidemos, provoca esta guerra al decir que lo que hacía el Real Madrid recordaba «a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi».

Mensaje de Tebas contra el Real Madrid

Han bastado dos días para que los hechos me vayan dando la razón.

En mi post del 16 de octubre, señalé a Tomás González-Martín, de El Debate, como portaCOZ del discurso de la dirección del Real Madrid. El club respondió ese mismo 16 de octubre con un comunicado escudándose en las opiniones de «periodistas ajenos al club», sobre las que decía no tener responsabilidad.

En mi respuesta del 16 de octubre, les pedí algo muy concreto: que desmintieran la comparación con Negreira que el periodista atribuía a fuentes del club y las acusaciones de que LaLiga les perjudica con los horarios. Que publicaran todas sus solicitudes de cambios y cuántas habían sido atendidas. TODO el balance, incluidas las peticiones aceptadas que estropean el relato de la persecución.

Este 18 de octubre, Real Madrid TV vuelve a cargar contra mí y su grada de animación, coordinada y supervisada por el club, despliega una pancarta: «No es fútbol, son Tebas y Negreira». ¿También van a explicarlo como una opinión ajena al club? La coincidencia con el relato que denuncié está a la vista.

Y hay algo especialmente grave: poner a personas concretas en la diana. En mi post del 16 de octubre ya recordé aquella frase: «Te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle». Lo ocurrido este 18 de octubre refuerza mi denuncia sobre ese intento de convertir las discrepancias con sus dirigentes en hostilidad de la afición contra una persona.

Señalar, desacreditar y alimentar esa hostilidad es una enorme irresponsabilidad. Los dirigentes tienen la obligación de comprender las consecuencias de los mensajes que promueven y amplifican.

Y otro ejemplo: su publicación del 17 de octubre sobre «la prensa internacional» . Las informaciones de Reuters, BBC o L’Équipe… que el propio Madrid reproduce cuentan que quien la pide es el Real Madrid. Convertir la cobertura de su exigencia en respaldo a esa exigencia es manipular. Basta leer su propia publicación para comprobarlo, como señalé en otro post.

La dirección del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad, también en sus comunicados y publicaciones oficiales. Alimentan el agravio, repiten las acusaciones, ponen personas en la diana y después se presentan como víctimas cuando se denuncia el procedimiento.

Pueden seguir pidiendo mi dimisión. Las preguntas sobre sus fuentes, sus acusaciones y los horarios siguen pendientes desde el 16 de octubre.

Cada día ilustran mejor lo que denuncié.