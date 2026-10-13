Expediente Bernardo Silva

Bernardo Silva se ha evaporado en el Real Madrid. El portugués vive su momento más sensible en el conjunto blanco desde su llegada el pasado verano y sufriendo una metamorfosis que le ha hecho perder peso para José Mourinho. Un misterio que el Santiago Bernabéu reconoce que existe, y más sabiendo que llegó para solucionar uno de los grandes problemas que está sufriendo el equipo esta temporada cuando él se postuló como la solución.

El mediocampista presionó para llegar al Real Madrid por la puerta grande. Aportar su experiencia aprendida de Pep Guardiola para tener un cambio de aires de la Premier y afrontar el reto de la exigencia máxima en Chamartín. Comenzó teniendo oportunidades, siendo titular las dos primeras jornadas de Liga ante Espanyol y Real Sociedad. Sin embargo, esa fue la última vez que tuvo el peso que se le exigía.

Salvo la titularidad contra el Rayo, Bernardo Silva ha quedado en un segundo plano. Y la realidad detrás del porqué sus minutos han caído en picado se debe a que su evolución en Valdebebas no está siendo positiva. El luso no está convenciendo en los entrenamientos y en el Real Madrid consideran que es necesaria una mejoría inmediata si quiere tener un hueco. De hecho, Mourinho le dio un toque el pasado mes de agosto para advertirle que llegó de vacaciones con una forma física bastante inferior y que tenía que crecer si no quería perder un protagonismo del que está careciendo ahora.

Bernardo Silva necesita mejorar

Y la prueba de ello fue su evolución en las últimas jornadas. Cero minutos contra el Elche, ocho en el derbi y ni siquiera después de un parón de selecciones en el que tampoco tuvo una sobrecarga con Portugal jugó contra el Villarreal. Un partido en el que, a raíz de la expulsión a Vinicius, Mourinho necesitaba pausa y dominio de balón, pero no recurrió a Bernardo Silva. En total, 282 minutos en lo que va de temporada. Números preocupantes para uno de los fichajes que más ilusión despertaba por sus cualidades para ejercer de control de mandos en el Real Madrid.

Aquel Bernardo que Guardiola usaba como cerebro en el campo no se ha visto en Valdebebas, y eso en el cuerpo técnico les preocupa. Creen que puede dar mucho más de sí mismo para cambiar las cosas y acabar con los problemas de la creación de juego que tiene el equipo. El portugués afronta unas semanas en las que necesita dar un paso al frente si quiere tener el crédito de Mourinho. Y el primer paso es dar el 100% en Valdebebas.