El Real Madrid respira con Mourinho

El Real Madrid necesitaba una noche como la del Sevilla. Ganar, hacerlo con cierta tranquilidad y encontrar señales de que el equipo puede jugar mejor. El triunfo supuso un alivio en la planta noble del Santiago Bernabéu y también en el vestuario. Especialmente para Mourinho, que empezaba a escuchar las primeras voces críticas desde algunos sectores del club. El portugués conserva el respaldo de quienes toman las decisiones, pero necesitaba una respuesta sobre el césped. Y esta vez la encontró.

La satisfacción tiene que ver con el resultado y con la manera de conseguirlo. En la cúpula eran conscientes de la importancia de sacar adelante el encuentro antes de una semana que termina en el Camp Nou. También querían ver un equipo con más argumentos, capaz de dar continuidad al juego y de aprovechar los recursos de una plantilla a la que se le exige mucho más de lo que había ofrecido en algunos partidos.

Sin hacer un fútbol espectacular, el Madrid jugó mejor. Tuvo más criterio con el balón, encontró conexiones y transmitió una sensación de mayor orden. La remontada de Roma había servido para salvar una situación límite y reforzar el carácter del grupo. Contra el Sevilla llegó una respuesta diferente: hubo fases de juego sobre las que construir. Eso es lo que más tranquilizó a quienes siguen de cerca la evolución del proyecto.

Mourinho necesitaba ese paso. Algunas decisiones y el funcionamiento del equipo habían empezado a despertar dudas en personas con peso dentro de la entidad. Había quien cuestionaba el rumbo, aunque esas opiniones nunca pusieron en peligro su continuidad. El entrenador mantiene la confianza de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, los principales apoyos de un proyecto que sigue contando con respaldo.

Nadie busca alternativas

De hecho, OKDIARIO puede asegurar que el Real Madrid no busca alternativas para el banquillo. Ni Deschamps ni ningún otro entrenador. El puesto de Mourinho nunca ha estado en duda. La exigencia y las críticas forman parte del escenario en el que trabaja, pero no existe una búsqueda de sustituto. En el club esperan que el portugués consiga dar forma a un equipo con capacidad para competir por todo.

La victoria permitió rebajar la tensión y reforzó al técnico en su trabajo diario. Mourinho siente que está más cerca de dar con la tecla. La presencia de Valverde en el lateral derecho abrió sitio a Güler en el centro del campo, mientras que Diomande ofreció profundidad y desequilibrio desde la izquierda. El Madrid encontró una distribución que mejoró a varios futbolistas al mismo tiempo y dio más sentido al conjunto.

Ahora bien, esa fórmula tiene una circunstancia que condiciona su recorrido: Vinicius está sancionado. Su ausencia en Liga permite al portugués mantener una estructura que ante el Sevilla funcionó. Cuando vuelva a estar disponible, llegará otra decisión importante. Mourinho tendrá que resolver cómo encaja al brasileño y qué movimientos necesita para conservar el equilibrio y la fluidez que empezó a encontrar el domingo.

Por ahora, el triunfo ha dado tranquilidad al vestuario, a los despachos y al banquillo. Nadie considera que todos los problemas estén resueltos, pero sí hay una base más convincente para preparar lo que viene. El Clásico elevará de nuevo la exigencia. El Madrid llegará a esa semana con menos ruido y Mourinho, con argumentos para defender que su equipo empieza a acercarse a lo que busca.