Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que la Liga puede presumir de tener los mejores árbitros del mundo?

Fran Soto ha salido con una defensa férrea en favor de los árbitros. A raíz del cabreo en el Real Madrid con las decisiones de los colegiados en las últimas semanas, el presidente de la Liga ha sacado pecho públicamente argumentando que el nivel del arbitraje español «es el mejor del mundo a pesar de los errores». Un mensaje que ha generado incredulidad, no solo en el madridismo, sino en todas las aficiones. Es por ello que surge el debate: ¿Crees que la Liga puede presumir de tener los mejores árbitros del mundo? ¡Vota en nuestra encuesta!