El presidente del CTA saca pecho de los árbitros de la Liga: «Son los mejores del mundo»

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha defendido a los colegiados españoles este martes en un foro sobre el arbitraje celebrado en la sede del COE en Madrid. El presidente se pronunció sobre la polémica que rodeó al Real Madrid-Sevilla tras las quejas de los de Nervión por una jugada gris entre Arda Güler y Peque, en la que reclaman roja para el turco, pero no hay ninguna cámara en la que se aprecie que eso sea así.

«Sí, yo creo que la temporada está yendo bien arbitralmente. Jugadas puede haber en los partidos que son interpretables, pero creo que el nivel de los árbitros es bueno. Estoy convencido de que el nivel medio es el mejor del mundo. Cualquier árbitro puede pitar cualquier partido. Tenemos una confianza en el Comité en toda la plantilla. Es algo que he dicho en anteriores ocasiones, que son los mejores del mundo, y que reitero», comenzó diciendo Soto.

Preguntado por el ruido que se genera con los árbitros por las polémicas que hay cada jornada, y sobre todo esta última en el Real Madrid-Sevilla, el presidente comentó que «nosotros tenemos que trabajar en lo nuestro. Trabajar, trabajar y trabajar. Y fuera de lo nuestro, cualquier comentario de un club, entrenador, jugador… tienen derecho a expresar lo que consideren conveniente. Aceptamos las opiniones, pero tenemos que aislarnos de toda la presión que a veces hay y dedicarnos a lo que sabemos que es arbitrar. Desde el comité tenemos que poner las herramientas al servicio del arbitraje y de nuestra gente para tener las mayores posibilidades y formación para acertar. Que es lo que busca el árbitro».

Respecto a ese ruido mediático que se ha generado en torno a los árbitros en esta última jornada, Soto resaltó que «ya sabemos que es semana de Clásico» y eso «siempre mueve mucho a nivel mediático». «Somos y estamos ajenos a todo el ruido mediático que pueda existir. Ya sabemos que es semana de Clásico que siempre mueve mucho a nivel mediático. Pero nosotros estamos trabajando para que los árbitros arbitren lo mejor posible», dijo.

«Yo intento aislarme porque sino es una locura. Si estás atento a lo que se dice en un lado u otro, no vives. Intentamos trabajar y que nos valoren por nuestro trabajo. Reitero que el nivel de nuestros árbitros es bueno. Como todos los años, llegará un momento donde se dirá que nuestros árbitros es el peor nivel de siempre, que no puede ser. Es algo que pasa todos los años, lo tenemos asumido y nosotros hacerlo lo mejor posible. Y con mucha formación, estamos teniendo seminarios arbitrales todas las semanas. Exigiéndoles porque vivimos en un mundo muy profesionalizado donde la exigencia es máxima, y se la imponemos desde el CTA. Errores los hubo, los hay y los habrá. El error es consustancial al deporte. Tenemos herramientas que nos están ayudando a que los deportes sean los menores posibles, pero es algo con lo que el árbitro convive», concluyó.