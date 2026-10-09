El árbitro de VAR que no vio la roja a Kang-In en el derbi es premiado por el CTA con el ¡Barcelona – Getafe!

Otro escándalo del Comité Técnico de Árbitros presidido por Fran Soto, y al que puso en la diana José Mourinho en la sala de prensa del Metropolitano tras aquel polémico derbi justo antes del parón. El CTA, tras reconocer en su programa de ‘Tiempo de Revisión’ que Kang-In tuvo que ver la tarjeta roja por una entrada criminal que lesionó a Valverde, ha premiado ahora a Trujillo Suárez, VAR de aquel partido, con el VAR del Barcelona – Getafe de este sábado en el Camp Nou.

No hay nevera para Trujillo Suárez después de perjudicar al Real Madrid en el derbi madrileño antes del parón. Es cierto que durante estas dos semanas no ha estado en partidos de Segunda, pero la primera jornada de Primera es esta. Y el neverazo se esperaba ahora. No lo hay. No hay castigo y encima hay premio.

Trujillo Suárez se comió la tarjeta roja a Kang-In Lee, que el propio CTA reconoció pocos días después, y tampoco vio una clara mano de Pubill dentro del área rojiblanca. Después de esos errores, el CTA le premia ahora dándole el VAR del Barcelona-Getafe en el Camp Nou, uno de los grandes partidos de la jornada.

Unos errores de Trujillo Suárez en el VAR del derbi madrileño que fueron sin duda los mayores errores de lo que llevamos de temporada. Una roja que fue clara y un penalti que no vio. Ambas acciones perjudicaron al Real Madrid y el CTA lo reconoció (en el caso de la roja a Kang-In). Este premio, que llega en la primera jornada de Liga tras aquel polémico partido, deja en entredicho al Comité presidido por Fran Soto.