Gil Manzano, el árbitro al que Flick le dedicó un corte de mangas, pitará el Barcelona – Getafe

El Barcelona quiere mantener su racha invicta en la Liga sin Raphinha. El equipo llegó al parón de selecciones en plena forma y quiere seguir acumulando buenas sensaciones en la jornada ocho, donde se medirá al Getafe. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) han publicado las asignaciones correspondientes. Jesús Gil Manzano se encargará de pitar el encuentro de los blaugranas, después de dejar a Hansi Flick sin Clásico la temporada pasada.

La relación entre el colegiado y el entrenador no es la mejor del mundo, ya que la temporada pasada le expulsó por protestar en un encuentro frente al Girona, lo que no le permitió estar presente en el banquillo contra el Real Madrid. La reacción del alemán no pasó nada desapercibida, ya que le dedicó varios cortes de manga. Sin embargo, el trencilla obvió esta falta de respeto en el acta y obligó al CTA a actuar de oficio.

El debate está servido después de que se conozcan las asignaciones oficiales, ya que Daniel Jesús Trujjillo Suárez estará a cargo del VAR, después de varias polémicas pasadas por perjudicar al Real Madrid. Guadalupe Porras y Javier Martínez serán los asistentes, Alfredo Ramo ejercerá como cuarto árbitro y Luis Mario Milla como asistente de VAR.

El Getafe quiere dar la sorpresa en el Camp Nou. El conjunto madrileño llega al partido en una situación muy peculiar, ya que se encuentran en plena operación para hacerse con los servicios de Dani Carvajal. El club se encuentra en negociaciones con la Liga, que por el momento no valida la importante rebaja salarial del jugador.

¿Quién será el verdugo del Barcelona?

Los blaugranas han arrancado la competición liguera con un pleno de victorias. Los de Bordalás se presentan como un rival peligroso gracias a su habilidad para cerrar los encuentros lo máximo posible. El partido comenzará este sábado 10 de octubre a las 18:30 horas (17:30 en las Islas Canarias). El día será bastante completo, ya que el Real Madrid y el Atlético de Madrid también jugarán.