Konaté: «No mostré la camiseta de Ceuta porque no entendí qué ponía, después me enteré de lo que pasaba allí»

Konaté compareció en la sala de prensa de Valdebebas para analizar el encuentro entre el Real Madrid y el Leipzig, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El ex del conjunto alemán atendió a los medios antes de una cita en la que los blancos buscan su tercera victoria europea, después de golear al Sevilla y con el Clásico del próximo domingo en el horizonte.

«Es un partido muy especial para mí porque juego contra mi antiguo club. Tenemos muchas ganas de vencer para estar entre los ocho primeros. Sabemos que es muy complicado ganar en esta competición y mañana tenemos una buena oportunidad para todos», comenzó el central madridista.

Al analizar sus primeros meses en el Real Madrid, Konaté destacó la ayuda que está recibiendo: «Está siendo increíble estar aquí, todos me están ayudando muchísimo. Todo el mundo que trabaja aquí me está ayudando y me está haciendo sentir muy bien. Lo más importante para mí es conseguir títulos y espero conseguirlos esta temporada».

Konaté también explicó lo sucedido en Elche con la camiseta de Ceuta que ni él ni Vinicius ni Mbappé quisieron mostrar: «Para ser honestos, no entendí muy bien qué ponía en la camiseta. No hablaré de ese tema ahora. Después me enteré de lo que pasó en Ceuta y puedo entender ambas partes. Mis padres son de África y creo que hay mucha gente en esa situación. Hay una parte de la historia con la que podemos estar de acuerdo y otra no. No hay que hacer malas cosas en el país. No sabía a qué se refería y no supe qué hacer. Tengo que estar centrado en el fútbol, vine aquí para jugar al fútbol. No fue tan importante como se comentó».

Preguntado por si el conjunto blanco era como se lo imaginaba, dejó claro que «es más de lo que esperaba». «Todo se magnifica mucho más, se habla de nosotros en todo el mundo. Estoy muy contento, siempre soñé con jugar en este club. Pero, sinceramente, no estoy muy metido en las redes sociales y a veces no veo lo que la gente opina de nosotros en las redes», aseguró.

Sobre las decisiones arbitrales, el defensa reconoció que ha leído acerca del caso Negreira: «Es cierto que no hemos tenido mucha suerte, pero sí es cierto que he leído algo del tema Negreira. Yo estoy aquí para jugar al fútbol y en este club tenemos que pensar en eso, en fútbol. Tengo que centrarme en el día a día, en el campo, intentar ser competitivo y conseguir los resultados en el campo. Aunque sí es verdad que no hemos tenido suerte con los árbitros en las decisiones».

También tuvo palabras de elogio para Diomande: «Aparte de buen jugador, es una grandísima persona. Tiene mucho futuro en el Real Madrid». Además, respondió sobre una acción polémica que protagonizó contra el Sevilla: «Si para ti no es falta, pues ya está. Para mí, no es falta. Es evidente».

Con el Clásico en el horizonte, Konaté insistió en la necesidad de centrarse primero en la Champions: «Es muy importante que nos concentremos en el siguiente partido. Si ganamos mañana, jugaremos mejor el Clásico. Y si no lo hacemos, no llegaremos en buen momento. Pero lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en mañana. Después del partido, pensaremos en el Clásico».

Por último, habló de Mourinho y de la ambición del equipo: «Tenemos que competir por todos los títulos en todas las competiciones. Por supuesto, cuando Mourinho habla, todos escuchan. Es un gran entrenador y todo el mundo sabe que queremos ganar con él».